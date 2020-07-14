На Майдане простились с погибшим на Донбассе Героем Украины Матвиивым (фото, видео)
10:40, 14 июля 2020Общество
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Тарас Матвиив был волонтером и добровольцем, в 2019 году начал службу в рядах ВСУ. Во время вражеского обстрела 31-летний Тарас спас двух своих побратимов, но сам погиб.
В Киеве простились с Тарасом Матвиивым / фото Олег Богачук, Цензор.НЕТ
На Майдане Незалежности в Киеве простились с Тарасом Матвиивым, который погиб 10 июля во время обстрелов боевиков на Донбассе.
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Младший лейтенант Матвиив погиб вечером 10 июля, когда боевики обстреляли украинские позиции в районе села Троицкое Попаснянского района Луганской области.
Одна из мин попала в блиндаж. Матвиив вытащил двух своих бойцов наружу и отнес в безопасное место. В это время еще одна мина упала на позицию и осколками смертельно ранила Тараса.
Президент Владимир Зеленский присвоил Матвииву посмертно звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда».
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