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На Майдане простились с погибшим на Донбассе Героем Украины Матвиивым (фото, видео)

10:40, 14 июля 2020
Общество
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В Киеве простились с Тарасом Матвиивым / фото Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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Младший лейтенант Матвиив погиб вечером 10 июля, когда боевики обстреляли украинские позиции в районе села Троицкое Попаснянского района Луганской области.

Одна из мин попала в блиндаж. Матвиив вытащил двух своих бойцов наружу и отнес в безопасное место. В это время еще одна мина упала на позицию и осколками смертельно ранила Тараса.

Президент Владимир Зеленский присвоил Матвииву посмертно звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда».

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