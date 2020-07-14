На Майдане простились с погибшим на Донбассе Героем Украины Матвиивым (фото, видео)

Тарас Матвиив был волонтером и добровольцем, в 2019 году начал службу в рядах ВСУ. Во время вражеского обстрела 31-летний Тарас спас двух своих побратимов, но сам погиб.

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