Он неоднократно предоставлял российским оккупантам сведения о расположении личного состава ВСУ и территориальной обороны.

Жителю одного из сел Бучанского района Киевской области сообщено о подозрении в сотрудничестве с оккупантами

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Киевской городской прокуратуры.

Отмечается, что Подольской окружной прокуратурой города Киева жителю Киевской области было сообщено о подозрении в совершении публичных призывов к сотрудничеству с вооруженными формированиями государства-агрессора и распространении информации о расположении Вооруженных сил Украины (ч. 1 ст. 111-1, ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины).

Следствием было установлено, что подозреваемый, в условиях военного положения, в конце февраля принял предложение представителей вооруженных сил России и в нарушение ч. 1 ст. 54-1 закона Украины "О местном самоуправлении в Украине" был провозглашен старостой одного из населенных пунктов Бучанского района Киевской области.

"В дальнейшем подозреваемый неоднократно публично призывал жителей этого населенного пункта к сотрудничеству с вооруженными силами государства-агрессора", - говорится в заметке.

Кроме того, он неоднократно давал российским оккупантам сведения о расположении личного состава Вооруженных сил Украины и территориальной обороны, которые не были официально размещены в открытом доступе Генеральным штабом ВСУ, а также совершал другие действия, направленные на сотрудничество с вооруженными силами России.

В отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

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