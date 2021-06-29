Нана Черная

Украина давно ведет войну со льготами, декларируя принцип - помощь государства должна быть только для тех, кто в ней действительно нуждается. Сегодня процесс монетизации «привилегий» набирает обороты. В частности, Кабмин решил разобраться со льготной оплатой за проезд - в Верховную Раду внесен соответствующий законопроект.

Согласно документу, бесплатный проезд планируют отменить вовсе, а «льготники» должны получить адресную «транспортную компенсацию». Эта норма касается льготного проезда в городском, пригородном и междугородном транспорте, железнодорожного сообщения, авиаперевозок, речного и морского транспорта. Все в зависимости от того, какой категории граждан какие льготы предусмотрены. Причем деньги для этого должны выделяться не из государственного, а из местных бюджетов. Местная власть должна будет определить порядок и размер таких выплат. Но, к сожалению, у одних деньги для этого есть, у других – нет. Отсюда и неравные условия для выделения «компенсаций».

Согласно документу, бесплатный проезд планируют отменить вовсе, а «льготники» должны получить адресную «транспортную компенсацию»

Будут ли местные власти в состоянии выплачивать такую денежную компенсацию, в законопроекте не уточняется. Нет информации и о том, как будет учитываться стоимость проезда и потребности льготников в нем.

Возможности местных бюджетов, в случае принятия закона, испробуют на себе ряд категорий граждан - ветераны войны, труда, военной службы, органов внутренних дел, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы; жертвы нацистских преследований, лица с инвалидностью, родители военнослужащих, которые погибли или умерли, пропали без вести во время прохождения военной службы; реабилитированные, дети из многодетных семей, а также сироты.

Стоит отметить, что введение адресной денежной компенсации за проезд Кабмин хотел внедрить еще в феврале своим постановлением. Его проект был обнародован на сайте Минсоцполитики и мало чем отличался от нынешнего законопроекта. Критика тогда не заставила себя ждать. Главным образом, речь шла о том, что гарантий получения компенсации за проезд нет никаких, потому что местные власти (в некоторых регионах, погрязшие в долгах) вряд ли смогут внедрить эти новшества. Юристы же сразу заявили - такие вопросы не решаются на уровне постановления, нужен закон. И, как видим, он не заставил себя долго ждать.

Насчет несостоятельности местных властей «придирчивые» критики правы. Ассоциация городов Украины не раз обращалась к Кабмину по поводу того, что государство «перестало выполнять норму Конституции о компенсации расходов из местного бюджета» за перевозку льготников в общественном транспорте.

«Вопреки конституционным нормам, с 2016 года государство отказалось финансировать гарантированные законами льготы, в частности, льготу на проезд. Таким образом, оно переложило свои обязанности на органы местного самоуправления без предоставления им дополнительных источников доходов… Льготы, гарантированные государством, должны предусматривать собой стопроцентное финансирование за счет средств государственного бюджета», - говорится в заявлении Ассоциации.

В результате громады тратят миллиарды гривень, чтобы обеспечить гарантии, установленные государством. На это уходят деньги, которые могли бы тратиться в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты. И печаль в том, что это приводит еще и к деградации транспортной системы городов.

Громады тратят миллиарды гривень, чтобы обеспечить гарантии, установленные государством. На это уходят деньги, которые могли бы тратиться в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты

Кабмин, как видим, «прислушался» к рекомендациям и решил «дать возможность» местным властям самостоятельно выбраться из созданных государством проблем.

Но есть и несколько других «нюансов». Документ не поддержали.

Сейчас проект находится на рассмотрении профильного комитета. Если парламент, несмотря на то, что документ не поддержали Уполномоченный ВР по правам человека, Уполномоченный президента по делам людей с инвалидностью, ГО «Национальная ассамблея людей с инвалидностью» и Общественный совет при Министерстве соцполитики, согласится с новшествами и проголосует за этот закон, документ вступит в силу с 1 января 2023 года.

Впрочем, до этого времени (прежде, чем взваливать все на местную власть), стоит решить еще одну важнейшую проблему. По данным Госказначейства, задолженность государства перед местными бюджетами на 1 июня 2021 года составляет почти 4 млрд гривень. Недофинансированы субвенции на образование, здравоохранение, соцжилье для детей-сирот и участников боевых действий, транспорт и прочее.

Но, исходя из украинских реалий, к этому списку, с большой долей вероятности, добавится и «компенсация» льготникам за проезд.

Нана Черная

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