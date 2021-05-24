Подорожание стоимости проезда в киевском метро является неизбежным.
Об этом сообщила замначальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон в эфире телеканала "Киев", передают "Комментарии".
Макогон отметила, что на сегодняшний день столичное метро работает в убыток, а себестоимость проезда в "подземке" составляет более 20 гривень. Вместе с тем она отметила, что окончательный тариф пока не утвержден, но он будет "компромиссным".
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Чиновница добавила, что метрополитен уже направил все необходимые документы в профильный департамент по транспорту, теперь вопрос стоимости проезда будут анализировать экономиста и специалисты управления ценовой политики Киевской городской государственной администрации.
Рост цен на проезд в Киеве: что известно
- 13 мая трудовые коллективы транспортных коммунальных предприятий "Киевский метрополитен" и "Киевпастранс" заявили о том, что просят столичную власть повысить тариф на проезд.
- КП "Киевский метрополитен" и КП "Киевпастранс" просят мэра Виталия Кличко и депутатов Киевсовета немедленно решить вопрос и поддержать предприятия.
- Одним из путей решения проблемы транспортники видят увеличение действующего тарифа на перевозку пассажиров.
- В метрополитене отмечают, что на 2021 год "экономически обоснованным" является тариф в размере 21,05 грн, в "Киевпастрансе" - 25,18 грн для трамваев, троллейбусов, автобусов и 78,9 грн - для городской электрички.
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