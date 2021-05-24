Замначальника киевского метро отметила, что на сегодняшний день "подземка" работает в убыток.

Подорожание стоимости проезда в киевском метро является неизбежным.

Об этом сообщила замначальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон в эфире телеканала "Киев", передают "Комментарии".

Макогон отметила, что на сегодняшний день столичное метро работает в убыток, а себестоимость проезда в "подземке" составляет более 20 гривень. Вместе с тем она отметила, что окончательный тариф пока не утвержден, но он будет "компромиссным".

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Чиновница добавила, что метрополитен уже направил все необходимые документы в профильный департамент по транспорту, теперь вопрос стоимости проезда будут анализировать экономиста и специалисты управления ценовой политики Киевской городской государственной администрации.

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13 мая трудовые коллективы транспортных коммунальных предприятий "Киевский метрополитен" и "Киевпастранс" заявили о том, что просят столичную власть повысить тариф на проезд.

КП "Киевский метрополитен" и КП "Киевпастранс" просят мэра Виталия Кличко и депутатов Киевсовета немедленно решить вопрос и поддержать предприятия.

Одним из путей решения проблемы транспортники видят увеличение действующего тарифа на перевозку пассажиров.

В метрополитене отмечают, что на 2021 год "экономически обоснованным" является тариф в размере 21,05 грн, в "Киевпастрансе" - 25,18 грн для трамваев, троллейбусов, автобусов и 78,9 грн - для городской электрички.

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Автор: Александр Топчий