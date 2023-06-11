92-летняя Александра Григорьевна очень боится обстрелов оккупантов.

Валентина и ее 92-летняя мать во время войны из Херсонской области не выезжали. "Оно бомбит, свистит!" - рассказывает дочь об обстрелах.

Как говорится в сюжете ТСН, было несколько прилетов в их двор, во время одного из которых убило корову. Дом уцелел, но повыбивало стекла. Мать же рассказывает, как пережила и другую войну - Вторую мировую.

По словам Валентины, их населенный пункт не был в оккупации, здесь находились только наши военные, но рашисты хотели "достать" бойцов ВСУ, поэтому постоянно накрывали своим огнем.

"Мы окна пленкой позабивали, на огороде, везде были "прилеты", корову у меня убило... А мы выжили", - говорит женщина.

Сейчас, после подрыва оккупантами Каховской ГЭС, населенный пункт подтапливает, но дом Валентины и ее 92-летней мамы расположен на холме, поэтому его, наверное, и не затопит.

Мать Валентины Александра Григорьевна говорит, что хорошо помнит Вторую мировую войну, когда немцы были в их селе. А теперь ей приходится переживать ужасы войны во второй раз. Женщина очень боится. По словам ее дочери, вовремя спрятаться перед "прилетами" россиян они не могут, ведь мать старенькая, ходит с палкой. "Не дай Бог! Я до сих пор боюсь", - признается Александра Григорьевна.

Как мать военного в Херсонской области пережила пытки оккупантов

Ранее жительница Херсонской области, мать военнослужащего ВСУ Майя Овсянникова рассказала, какие ужасы ей с мужем пришлось пережить, когда в их дом пришли российские оккупанты. Рашисты избили мужчину, издевались над ним, семью угрожали расстрелять. А "сдал" семейную пару местный коллаборант - он рассказал захватчикам, что сын Овсянниковых служит в ВСУ, а до этого был в АТО.

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