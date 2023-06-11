И Майя, и ее муж смогли вырваться из российской оккупации, они добрались на подконтрольную Украине территорию.

Жительница Херсонской области, мать военнослужащего ВСУ Майя Овсянникова рассказала, какие ужасы ей с мужем пришлось пережить, когда в их дом пришли российские оккупанты.

В сюжете ТСН женщина поделилась, что самый страшный день у них был 30 апреля 2022 года, когда захватчики "налетели" на их село и ворвались в их двор.

"Они залетели, связали мужа, начали проводить обыск, искать "укропов": "Где укропы, где укропы?". Забрали телефоны, наши и человеческие, которые стояли на зарядке. Все, что им нравилось. Генератор в первую очередь. Мы генератор включали раз в три дня, заряжали людям телефоны", - вспоминает Майя.

Но ужас для женщины был впереди: оккупанты вывели ее мужа во двор, раздели и начали бить, а затем отвезли в свой "штаб". Утром жена пошла пешком, чтобы попытаться освободить мужа. Захватчики посадили ее в бус и начали угрожать, что расстреляют обоих.

Оказывается, "навел" на семейную пару россиян местный житель-коллаборант Максим Агеев, который рассказал, что их сын воюет в составе украинской армии. Дочь Агеева, как выяснилось, связалась с одним из оккупантов, она живет с ним.

Оккупанты запугивали Майю и ее мужа и угрожали отобрать все нажитое, а их отправить в российский суд. Им дали всего 15 минут, чтобы они покинули дом и сохранили жизнь. Женщина говорит, что они смогли взять с собой только собаку и некоторые вещи.

Россияне пытались склонить Майю и мужа к сотрудничеству, требовали сдать местных, у которых есть деньги.

"Когда они привезли мужа 1 мая сюда во двор, то он выйти не мог своими ногами. Он был весь синий, весь черный... Били чем можно было, жгли газовыми водками, которыми кабанов смолят, пилили ногу, перепилили штанину", - шокировала подробностями издевательств со стороны оккупантов женщина.

И Майя, и ее муж смогли вырваться из российской оккупации, они добрались до подконтрольной Украине территории. Сейчас муж физически нормально себя чувствует, но моральное состояние оставляет желать лучшего.

Оккупанты разрушили дом супругов, оно сейчас потихоньку отстраивает свой двор. По словам женщины, их сын очень больно отреагировал на историю с их избиением и унижением. Но это стало для него еще одним стимулом прогонять рашистов с родной земли.

Как священника пытали в российском плену

Ранее настоятель Одесского Свято-Троицкого храма ПЦУ Василий Вирозуб попал в российский плен еще в начале полномасштабного вторжения РФ, когда с эвакуационной бригадой направлялся на остров Змеиный за телами якобы погибших защитников Украины. Россияне пытали священнослужителя и задавали абсурдные вопросы, например, о местонахождении Бандеры.

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