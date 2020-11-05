Жертвой травли стал 14-летний парень.

На Херсонщине полицейские составили административные протоколы на родителей двух парней, которые издевались над сверстником.

Читайте такжеВ Киеве трое мужчин били и пытали бездомных ради забавыКак сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Херсонской области, двое парней, с которыми пострадавший учится в одной школе, подошли к нему и без причины начали оскорблять.

«Пока один толкал и хватал потерпевшего за одежду, второй снимал все на камеру телефона. Затем один из обидчиков ударил мальчика ногой и тот упал», - говорится в сообщении.

Подростки объяснили полиции, что подражали известному блогеру и снимали видео для увеличения количества подписчиков собственных страниц.

По данным полиции, после возвращения пострадавшего домой, он рассказал об инциденте матери. Женщина позвонила в полицию. Работники ювенальной превенции пообщались со всеми участниками конфликта. Выяснилось, что это не первая подобная ситуация. Парни и раньше оскорбляли сверстника, но его родители не обращались за помощью.

Отмечается, что один из обидчиков является фигурантом уголовного производства по угону мопеда.

С несовершеннолетними и их родными ювенальные полицейские провели профилактические беседы. На родителей обоих парней полицейские составили административные протоколы по ч. 3 ст. 173-4 «буллинг (травля) участника образовательного процесса» Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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Автор: Светлана Макринская