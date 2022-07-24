Их вынуждают проходить так называемую перерегистрацию.

В Херсонской области оккупанты заставляют предпринимателей проходить так называемую процедуру перерегистрации. Она предполагает получение российских паспортов.

Об этом в Facebook сообщает Херсонская ОВА.

"В Херсоне оккупационная власть вынуждает предпринимателей пройти так называемую процедуру перерегистрации и работать по российскому законодательству, уплачивая налоги оккупантам", - говорится в сообщении.

В Херсонской области россияне запрещают работу предпринимателей и всех субъектов хозяйственной деятельности, которые отказываются принимать российские рубли и не указывают цены на товары в этой валюте. Оккупанты также грабят базы отдыха на Черноморском побережье в Лазурном, Геническе, отбирают у владельцев приморские пансионаты.

Кроме того, родственников похищенных российскими военными людей заставляют писать заявления на получение паспорта РФ. Враг проводит мощную пропаганду среди населения.

Как ранее сообщал УНИАН, на Херсонщине оккупантам не хватает людей для проведения псевдореферендума.

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