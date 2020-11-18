По словам Евгения Плинского по меньшей мере 11 фур с товаром на 2-2,5 миллиона долларов под видом пустых прошли через государственную границу.

Таможню заполонила контрабанда, ее масштабы выросли в разы. Только на Галицкой таможне, которую недавно возглавил винничанин Ярослав Скоромный, за последние две недели бюджет недополучил 300 миллионов гривень.

Об этом сообщает журналист Евгений Плинский в своем телеграм-канале "Грязные игры".

За последние две недели работы нового начальника Ярослава Скоромного на должности начальника Галицкой таможни недобор в бюджет составил 300 млн. грн.", - сообщил Плинский.

Плинский заявляет, что, как минимум 11 фур с товаром на 2-2,5 миллиона долларов под видом пустых прошли через государственную границу. Владельцы груза оплатили 30-35 тысяч долларов наличными за каждую.

По данным журналиста, с 1 ноября и. о. начальника Галицкой таможни стал Ярослав Скоромный, которого считают человеком Продана-Гройсмана. Скоромный сам из Винницы, в свое время был заместителем начальника Львовской таможни и начальником управления по борьбе с контрабандой, когда Мирослав Продан возглавлял ГФС. "Именно Скоромный курировал все схемы на Львовской таможне в кассу "винницких", - заявил Плинский.

Журналист отмечает, что бывший председатель Гостаможслужбы Максим Нефедов после запуска новой таможни выбросил Ярослава Скоромного из системы, однако позже новоназначенный и. о. таможни Евгений Ентис наоборот вернул его.

Слова Плинского о невиданных объемах контрабанды на Галицкой таможне подтверждает сюжет программы "Гроші". Журналисты вместе с руководителем Департамента противодействия контрабанде Гостаможслужбы Игорем Резником стали свидетелями того, как через границу пытались перевести фуру с поддельными документами на груз.

"В документации говорилось о том, якобы грузовик перевозит плитку, однако после осмотра груза была обнаружена одежда мировых брендов и сантехника. Стоимость груза занижена во много раз. Только с одной такой фуры бюджет недополучил 15 миллионов гривень", – говорится в сюжете "Грошей".

В разговорах таможенники говорят о том, что начальник Львовской таможни Ярослав Скоромный заставляет собирать средства с контрабандистов для якобы передачи средств в офис Президента ежемесячно. Поэтому на Галицкой таможне включили зеленый свет через "черную кассу" всем контрабандистам страны.

Напомним, в марте 2020 года с трибуны Верховной Рады, президент Владимир Зеленский заявил, что контрабанда отправила таможню в нокаут. Так, теперь можно смело утверждать, что контрабандисты похоронили реформу Государственной таможенной службы окончательно.

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Автор: УНИАН