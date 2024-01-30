Чиновника уволили после сексистских заявлений в адрес депутатки.

В Ивано-Франковской области секретаря Коломыйского городского совета Андрея Куничака уволили с должности после того, как во время заседания он сравнил одну из депутаток с ведьмой. Об этом сообщил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он расценил такое поведение секретаря как дискриминацию по половому признаку.

"По информации, распространенной в СМИ, во время заседания Коломыйского городского совета в ноябре прошлого года секретарь этого совета употребил высказывания, унижающие женщину, нарушающие ее право на уважение чести, достоинства и влияющие на деловую репутацию как депутата городского совета", - подчеркнул Лубинец.

По его словам, впоследствии к нему обратилась и сама пострадавшая, после чего было открыто производство по этому делу.

Вопрос неэтичного поведения секретаря Коломыйского горсовета рассмотрели на заседании постоянной комиссии в присутствии обеих сторон. После чего горсовет принял решение о досрочном прекращении полномочий своего секретаря.

Детали инцидента

В ноябре 2023 года СМИ сообщали о том, что секретарь Коломыйского городского совета Андрей Куничак на сессии обидел депутата Галину Белю. Инцидент произошел, когда планировали рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий секретаря совета.

В частности, во время выступления Куничак обратился к Беле со словами: "Пожалуйста, не смотрите на меня так!". На ее вопрос: "Как?", он сказал: "Как ведьма!".

После услышанного, зал начал аплодировать. Впоследствии в соцсетях начали распространять призывы "сжечь ведьму".

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