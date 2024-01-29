Баланс между необходимостью защищать государство и обеспечивать экономический рост страны должен быть ключевым в вопросе бронирования сотрудников.

Верховная Рада будет искать баланс в вопросе мобилизации и справедливого бронирования работников бизнеса.

Об этом заявила глава партии "Слуга народа", председатель Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Она отметила, что на сегодня есть большое количество специальностей, работников бизнеса, без которых может остановиться та или иная предпринимательская деятельность. Поэтому вопрос мобилизации и справедливого бронирования сотрудников был одним из ключевых во время заседания Украинского совета бизнеса, который объединяет 119 бизнес-ассоциаций, работающих в разных направлениях экономики.

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"Когда законопроект о мобилизации снова зайдет на рассмотрение Верховной Рады, для народных депутатов важно будет оценить, каким образом прописаны процедуры, связанные с бронированием. Ныне действующая процедура требует определенного совершенствования. Думаю, представители бизнеса будут услышаны, чтобы был найден баланс между необходимостью защищать наше государство и обеспечивать экономический рост страны", – отметила Шуляк.

Она напомнила, что деньги на финансирование украинского сектора безопасности и обороны поступают от украинского бизнеса за счет уплаты налогов на территории нашего государства, а не международных партнеров.

Бронирование от мобилизации

Как известно, в Украине обсуждают финансовый критерий для бронирования военнообязанных.

Недавно в Минкульте озвучили позицию по бронированию деятелей культуры: специальное бронирование для деятелей культуры, которые не являются работниками предприятий, учреждений и организаций, отнесенных к стратегическому направлению, невозможно и оно не происходит.

16 января Кабинет Министров изменил порядок бронирования работников оборонно-промышленного комплекса - теперь предприятия ОПК смогут бронировать своих военнообязанных работников без ограничений по количеству.

На днях председатель комитета Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха заявил, что в парламенте обсуждают инициативу, расширяющую возможности бронирования военнообязанных работников.

Он рассказал, что кроме 1,5% военного сбора и всех налогов, в Украине могут добавить еще и фиксированную ежемесячную ставку на бронь для бизнеса. Похожие правила разрабатывают и для физлиц-предпринимателей.

Согласно замыслу, ставка может быть от 6 до 50 тыс. грн, по аналогии с работниками крупных компаний. Наталуха подчеркнул, что в военное время приходится принимать непопулярные решения, а всем гражданам угодить невозможно.

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