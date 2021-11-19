Родственники погибших участников Революции Достоинства, активисты и другие граждане убрали территорию мемориального комплекса.

В Киеве на Аллее Героев Небесной Сотни состоялась толока ко Дню достоинства и свободы 21 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, несколько десятков человек - родственники погибших участников Революции Достоинства, общественные активисты, депутаты Киевсовета, работники Национального музея Революции Достоинства - вышли на толоку для того, чтобы убрать Аллею ко Дню Достоинства и Свободы, который отмечают 21 ноября.

Они убирали территорию мемориального комплекса от верхнего выхода метро "Крещатик" до памятной стелы погибшим участникам Революции Достоинства.

Участники толоки сгребали листья и убирали мусор на Аллее. Им помогали коммунальные службы Печерского района Киева, которые предоставили технику для вывоза листьев, а также садовый инструмент.

Как сообщал УНИАН, с 2014 года 21 ноября в Украине ежегодно отмечают День достоинства и свободы, ведь именно 21 ноября 2013 года начались акции граждан, которые выступали против отказа властей от заключения Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Акции протеста, которые продолжались с конца ноября до конца февраля 2014 года, получили названия Евромайдан, Майдан, а позже - Революция достоинства.

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Автор: Дмитрий Хилюк