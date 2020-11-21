Сын одного из погибших Юрий Аксенин заявил, что родственников Героев Небесной сотни пытаются «использовать в политических игрищах».

На Аллее Героев Небесной сотни в Киеве отслужили молебен по героям, погибшим за независимость Украины.

Об этом в Facebook сообщает общественная организация «Семья Героев Небесной сотни».

Молебен отслужили возле экуменического храма архистратига Михаила и новомучеников украинского народа Украинской греко-католической церкви, который расположен между выходом из станции метро «Институтская» и гостиницей «Украина».

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На молебне присутствовали родные Героев Небесной сотни. В частности, сын одного из погибших Василия Аксенина Юрий Аксенин поблагодарил всех, кто пришел почтить погибших во время пандемии. Он напомнил, что сегодня седьмая годовщина события, «которая изменила не только Украину, но и весь мир». По его словам, все семь лет родственников Героев Небесной сотни пытаются «использовать в политических игрищах».

Другие выступающие после молебна также отмечали, что президент Владимир Зеленский не сдержал слово по расследованию убийств на Майдане, а взамен в различные структуры были назначены люди, которые были на стороне тех, кто стал причиной выхода людей на акции протеста, чтобы защищать независимость государства.

После молебна люди возложили цветы к символическому мемориалу Героев Небесной сотни, который расположен у входа в храм.

Также утром возле храма почтил память Героев Небесной сотни премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Департамент коммуникаций Секретариата Кабмина. На обнародованном фото видно, что он ставит зажженную лампадку.

«Жить достойно и выбирать свое будущее - неотъемлемое право каждого из нас. Я уверен, что это единство всегда будет одним из ключевых двигателей развития Украинского государства. Склоняю голову в память о героях. Спасибо всем украинцам за патриотизм, мужество и самоотверженность в деле защиты нашего государства и его европейского вектора развития», - сказал он.

День достоинства и свободы 2020

День достоинства и свободы был основан в 2014 году указом Петра Порошенко 21 ноября каждого года. Установлено оно в честь Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.

Праздник стал преемником Дня Свободы, который отмечался 22 ноября в честь Оранжевой революции и был отменен Виктором Януковичем. Днем праздника избрано 21 ноября - дата сразу двух выдающихся для Украины событий: президентских выборов 2004 года, которые стали началом Оранжевой революции, и начала Евромайдана.

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Автор: Надя Пришляк