На 1+1 стартовал благотворительный музыкальный марафон «Ты не один» в поддержку врачей, борющихся с коронавирусом (онлайн)

3 мая на телеканале «1+1» стартует благотворительный марафон в формате онлайн-концерта со звездами украинского шоу-бизнеса. Все собранные средства пойдут на помощь врачам, которые спасают жизни больным COVID-19.

По данным Министерства здравоохранения Украины, количество случаев заболеваний COVID-19 среди украинских врачей постоянно растет. Поэтому на телеканале «1+1» приняли решение поддержать украинских медиков и провести благотворительный музыкальный марафон «Ти не один» для сбора денег на приобретение средств индивидуальной защиты для них - респираторов, защитных костюмов, перчаток и другого оборудования.

Среди ведущих марафона - Лидия Таран и Маричка Падалко, Руслан Сеничкин и Людмила Барбир, Егор Гордеев и Неля Шовкопляс, Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая, а также Дмитрий Комаров.

Известные украинские артисты, которые сейчас остаются на самоизоляции, в формате онлайн концерта будут петь из своих домов. Зрителей ждут яркие выступления артистов, среди которых будут MONATIK, Тина Кароль, Оля Полякова, Время и Стекло, ПТП, NK, а также другие звезды. Полный звездный состав участников музыкального марафона, который проводится при содействии Анны Буткевич, зрители «1+1» узнают уже совсем скоро.

Марафон начнется 3 мая в 21:00 в эфире телеканала «1+1» и завершится 8 мая в эфире «Сніданку з 1+1», когда будет объявлено полученную сумму сбора. Все это время украинцы смогут отправлять смс со словами поддержки врачам на номер 88001. Стоимость одного благотворительного сообщения будет составлять 20 грн - чем больше сообщений, тем больше поддержки. Услуга доступна только для абонентов предоплаченной мобильной связи Київстар, Vodafone, lifecell и абонентов 3Mob (НДС и сбор в Пенсионный Фонд не взимаются). Все средства поступят Украинской бирже благотворительности (https://ubb.org.ua), которая совместно с платформой https://razomukraine.com/ и согласно рекомендациям Минздрава организуют приобретение спецодежды, оборудования и средств защиты для врачей. Около 600 волонтеров присоединились к этой работе. Кроме того, начиная с сегодняшнего дня и до 8 мая, благотворительный взнос на любую сумму можно сделать онлайн 24/7 на сайте Украинской Биржи Благотворительности поддержав проект "Ти не один" (по ссылке https://ubb.org.ua/ru/project/6050/) или осуществить перевод по реквизитам:

МБФ " Українська Біржа Благодійності "

ЕГРПОУ: 38005762

Банк Кредит Дніпро р/UA753057490000002600730669803

Назначение: Благотворительный взнос Ти не один

Первым вкладом в рамках марафона стали средства телеканала «1+1», собранные от голосования и продажи рекламы во время финала «Голосу країни-10», который состоялся в воскресенье.

Также одним из первых присоединился к марафону бренд «Львівське», сделав свой вклад в закупку средств индивидуальной защиты для врачей. За 305 лет существования бренда «Львівське» хорошо известно, что только совместными усилиями мы можем преодолеть трудности, ведь времена проходят, а единство остается.

Вскоре станут известны имена всех звездных участников марафона, следите за новостями на официальных страницах телеканала в социальных сетях.

Производством проекта занимается управление «Больших развлекательных шоу» «1+1 продакшн».

Официальные партнеры по передаче собранной помощи медикам в опорных больницах - Украинская биржа благотворительности, общественная платформа РазомUA против COVID 19 и БО Международный фонд социальной справедливости.