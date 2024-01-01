По предварительной информации Львов атаковали 10 шахедов, обошлось без жертв.

В результате вражеской атаки дронов-камикадзе был уничтожен музей генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича на Белогорще.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, который и обнародовал снимки того, что осталось от достопримечательности.

"Такой вид имеет музей генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича на Белогорще сейчас. Пусть русские не воспринимают это как успех. Потому что смысл жизни Романа Шухевича - борьба за Украину - продолжает жить в действиях тысяч украинцев. Этого никогда не удастся уничтожить. Враг поплатится за все!",- сообщил он.

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Кроме того, как сообщил львовский мэр Андрей Садовый, по предварительной информации Львов атаковали 10 шахедов, обошлось без жертв.

По его данным, в Дублянах ударной волной выбиты окна в общежитиях, больнице, часовне и домах. Всего более 60 окон. Также в учебных корпусах аграрного университет уничтожено более 600 м кв кровли и перекрытия.

"Музей Шухевича на Белогорще уничтожен полностью. Также на Белогорще пострадало несколько частных зданий - повылетали окна и двери", - отметил мэр.

Атака на Львов

Под утро российские оккупанты атаковали Львов дронами-камикадзе. В городе прогремели взрывы. Обломки вражеского беспилотника попали в гражданский объект, в результате чего там начался пожар. "Этой ночью враг попал в два объекта национальной памяти во Львове: в университет в Дубленах, где 100 лет назад учился Степан Бандера и в музей Романа Шухевича на Белогорще. Символично и цинично. Война за нашу историю", - прокомментировал мэр города.

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