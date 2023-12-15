Мы уже привыкли искать и покупать товары онлайн. Это удобно, приятно и часто очень выгодно. При этом все (или почти все), кто использует этот канал продаж, рано или поздно сталкиваются со случаями мошенничества. Самые частые примеры: покупатель переводит деньги, но ничего не получает, или вместо желанного товара покупает его некачественную подделку. Вернуть же деньги, привлечь продавца к ответственности и заставить компенсировать причиненный ущерб практически нереально.

Мы собрали несколько конкретных советов экспертов, которые помогут вам заранее распознать мошенников и не попасться на крючок. Сделаем это на примере элитной парфюмерии и косметики, которая по статистике является одной из категорий "товаров повышенного риска". Особенно в преддверии праздников – в период оживленного поиска подарков.

Совет 1. Не ведитесь на неправдоподобную цену. Сегодня интернет изобилует фантастическими предложениями вроде "Элитная парфюмерия за 399 грн", "Три флакона по цене двух", "Скидки до 80% на брендовые ароматы" и т.д. При этом приводится несколько "классических" объяснений: финальная распродажа в связи с ликвидацией склада или закрытием магазина, реализация партии конфискованной продукции. Мошенники всегда пытаются указать причину, которая выглядит достаточно логичной для неопытного покупателя.

Видео дня

Просто запомните: 50 мл флакон Chanel №5 не может стоить 399 грн. Так дешево можно купить разве что какую-то загадочную жидкость, завезенную контрабандой из-за границы, или подделку, сделанную где-нибудь на подпольном производстве в Одессе. Кстати, за последние полгода правоохранители обнаружили несколько таких нелегальных цехов. Эксперты утверждают, что во время войны процент контрабанды немного сократился из-за проблем с логистикой, а вот объем "Шанель от национального производителя" вырос.

Совет 2. Проверяйте, у кого вы покупаете товар, и имеет ли продавец на это право. Очевидно, что Dior, Armani, Chanel и другие легендарные бренды не позволят реализовывать свою драгоценную продукцию любому. Это право дистрибьютору нужно завоевать. Доказать, что он способен обеспечить надлежащие условия для транспортировки, хранения и реализации товара и имеет сеть собственных магазинов. Компаний, которые завоевали это право в Украине – единицы. И у них есть соответствующие документы, подтверждающие право на продажу каждого брендового продукта.

Мошенники бессовестно копируют в своей рекламе стилистику таких компаний-дистрибьюторов и создают сайты, похожие на вебресурсы популярных магазинов. Если вы видите, например, рекламу парфюмерии "299 грн от 2-х и более единиц", использующую имя BROCARD или корпоративную стилистику сети, при переходе по ссылке вы, скорее всего, попадете на сайт аферистов. Чтобы убедиться в этом, зайдите в Google и введите официальный сайт BROCARD в поиске. Первый же результат будет верен. А теперь посмотрите, на какой ресурс вас завела реклама.

Совет 3. Учите сайт, на котором собираетесь приобрести товар. Количество сайтов-фальшивок и подозрительных торговых площадок, которые можно за 3 минуты зарегистрировать, скажем, в Telegram, растет как снежный ком. Как их распознать?

Вот несколько полезных подсказок:

Сайт зарегистрирован на общедоступном домене типа .online, .org, kiev.ua, in.ua, cc, biz, или где-то за границей .us, .ca и т.д. Сайты всех достойных доверия украинских компаний строятся по шаблону "название компании.ua".

типа .online, .org, kiev.ua, in.ua, cc, biz, или где-то за границей .us, .ca и т.д. Сайты всех достойных доверия украинских компаний строятся по шаблону "название компании.ua". Сайт не принадлежит компании, упоминаемой в рекламе. Еще раз рассмотрим пример с BROCARD: в рекламе фигурирует название сети, а ведет она не на brocard.ua (официальный и единственный сайт сети), а на сомнительную площадку со странным названием типа brocard-sale.online, brokard.in.ua или вообще kupiperfume.org.

Странный дизайн, некачественные фото, орфографические ошибки, противоречивая или откровенно перекрученная информация – признак аферы. Такие фейковые сайты и страницы в сетях создаются ненадолго, и никто не вкладывает в них лишние деньги и усилия. А вот компании, заботящиеся о своей репутации, уделяют большое внимание оформлению и наполнению своих интернет-магазинов. Над обеспечением качественного дизайна и интересного контента работают целые профессиональные команды

Безусловно, век сайтов-фальшивок и Telegram-каналов с красноречивыми названиями типа "Скидкомания" не долог. Киберполиция и системы безопасности крупных компаний разоблачают их достаточно быстро. Но, к сожалению, даже за такое короткое время мошенники успевают обмануть сотни, а иногда и тысячи покупателей и получить суперприбыль прежде, чем быть раскрытыми. А фраза "Праздники приближаются", к сожалению, воспринимается интернет-мошенниками как сигнал для старта новой аферы.

Потому не ведитесь на привлекательную рекламу и не покупайте неизвестно у кого. Если хотите найти настоящий брендовый аромат по выгодной цене, интересуйтесь акциями на проверенных сайтах. К примеру, в BROCARD уже начался предновогодний сейл, где можно купить оригинальную парфюмерию и косметику со скидкой до 60%.

Будьте осмотрительны, покупая товары онлайн, и на праздники радуйте близких качественными подарками!