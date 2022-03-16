Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предупредил об активизации случаев интернет-мошенничества под видом призывов к помощи.
Как отметили в Центре, такие сообщения имеют определенные признаки. Там предлагают обратить внимание на:
- использование неофициальных каналов связи (личные мобильные телефоны, банковские карты);
- отсутствие ссылок на официальных представителей волонтерских сообществ/ОГА/Красного креста;
- слишком конкретные или же непонятные запросы (например, системы ночного видения серого волка калибра 7.62), запросы дорогостоящего медицинского/военного оборудования;
- акцент на эмоциях вины, сожаления, а текст часто выделен заглавными буквами и восклицательными знаками;
слишком очевидны запросы (еда, медикаменты).
Помимо этого, авторы называют суммы уже собранных средств без инструмента их подсчета (чеков, системы Patreon, краудфандинговых платформ).
Также текст фейкового сообщения с просьбой о помощи может быть написан с помощью переводчика и содержать очевидные ошибки и русизмы.
В качестве примера в центре привели сообщения о срочной помощи военному госпиталю в Киеве.
"Проверяйте данные прежде чем отправить средства! Возможно, другие уже обнаружили обман, или официальная структура, от имени которой вроде бы был запрос, сделала опровержение", - призывают в центре.