Ложные сообщения имеют характерные признаки.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предупредил об активизации случаев интернет-мошенничества под видом призывов к помощи.

Как отметили в Центре, такие сообщения имеют определенные признаки. Там предлагают обратить внимание на:

использование неофициальных каналов связи (личные мобильные телефоны, банковские карты);

отсутствие ссылок на официальных представителей волонтерских сообществ/ОГА/Красного креста;

слишком конкретные или же непонятные запросы (например, системы ночного видения серого волка калибра 7.62), запросы дорогостоящего медицинского/военного оборудования;

акцент на эмоциях вины, сожаления, а текст часто выделен заглавными буквами и восклицательными знаками;

слишком очевидны запросы (еда, медикаменты).

Помимо этого, авторы называют суммы уже собранных средств без инструмента их подсчета (чеков, системы Patreon, краудфандинговых платформ).

Также текст фейкового сообщения с просьбой о помощи может быть написан с помощью переводчика и содержать очевидные ошибки и русизмы.

В качестве примера в центре привели сообщения о срочной помощи военному госпиталю в Киеве.

"Проверяйте данные прежде чем отправить средства! Возможно, другие уже обнаружили обман, или официальная структура, от имени которой вроде бы был запрос, сделала опровержение", - призывают в центре.

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