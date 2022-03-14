Национальный банк предупредил украинцев о новых мошеннических схемах, распространенных во время войны, и дал советы, как не попасться на них.
Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
В частности, отмечается, что под видом эвакуационных перевозок граждан мошенники просят предоплату на карту, однако взятых на себя обязательств не выполняют и просто исчезают. В НБУ советуют покупать билеты на поезда или автобусы только на официальных онлайн-ресурсах, а в случае перевозок частными авто незнакомыми лицами настаивать на предоплате наличными в момент отправки и не перечислять денежные средства авансом.
Также мошенники часто публикуют фейковые объявления о готовности сдать в аренду переселенцам квартиры в безопасных регионах и просят внести предоплату на карту, а после получения средств отключают соответствующий номер.
"Старайтесь проверить таких "поставщиков услуг" несколькими способами. Если в городе, где вы планируете снять жилье, у вас есть знакомые, попросите лично проверить жилье. Кроме того, попробуйте "забронировать" квартиру с обещанием перевести средства в ближайшее время, а затем позвонить с этой же просьбой с разных номеров. Если вам даже не вспомнят в разговоре, что у них уже есть "бронь", велика вероятность, что это мошенники", - отмечают в Нацбанке.
Кроме этого, существуют схемы, когда мошенники дают фейковые объявления по сбору денег на лечение детей, которые якобы пострадали от военной агрессии, а также создают фишинговые сайты, похожие на сайты настоящих благотворительных фондов, где якобы можно перевести средства на поддержку Вооруженных сил Украины.
"Проверяйте правильность названий сайтов, на которые переходите и где вводите свои персональные данные. Адреса настоящего и мошеннического сайта могут быть похожи за исключением одного или нескольких символов. Если вы получили ссылки на сайт благотворительного фонда в мессенджере, SMS или на e-mail увидели ссылку в публикации в социальных сетях не от официального источника, не переходите по ссылке", - советует регулятор.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- По состоянию на 9 марта ООН зафиксировало 1506 случаев гибели или ранения гражданских лиц в Украине: 549 погибших и 957 раненых.
- По состоянию на 11 марта 2022 года по подсчетам ООН Украину покинули 2,5 миллиона беженцев.
- 13 марта, в Ирпене Киевской области российские оккупанты расстреляли корреспондента New York Times, еще один журналист ранен.
- По состоянию на 13 марта Россия из-за санкций лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов.