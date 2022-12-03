Это часть денег, которую собрали на его лечение украинцы.

Защитник "Азовстали" морской пехотинец Михаил Дианов передал 1 млн грн фонду "Трибуна героев", помогающему семьям футбольных фанатов, погибших на войне против РФ .

"Благодарим мы прежде всего за поступок Михаила (Дианова - ред.). Он лично передал в фонд 1 млн грн. Это часть денег, которую собрали на его лечение украинцы. Впоследствии все расходы на реабилитацию взял на себя ФК "Шахтер", поэтому Михаил решил помогать собранными средствами другим. Семьи погибших футбольных фанатов среди них", – отметили в фонде.

Помощь морпеху Дианову

После освобождения Дианова из плена украинцы собрали на его лечение 23,4 млн грн. Однако все расходы на лечение и реабилитацию защитника Мариуполя взял на себя ФК "Шахтер". После этого Дианов решил отдать собранные средства на помощь своим собратьям.

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В ноябре первые 3 млн грн Дианов направил в "Фонд поддержки семей защитников "Азовстали" для помощи детям погибших героев. По словам морпеха, эти деньги пойдут на помощь детям павших защитников "Азовстали".

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