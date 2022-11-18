Средства военный перевел Ассоциации семей защитников "Азовстали".

Морской пехотинец Михаил Дианов, который защищал Мариуполь, передал деньги, собранные ему на лечение, Ассоциации семей защитников "Азовстали".

Как сообщил военный в Facebook, он уже перевел первые 3 миллиона гривен.

"Как я и обещал, начинаю передавать собранные мне в помощь деньги тем, кто в этом нуждается. Очень много времени и усилий ушло на то, чтобы убедиться, кому я действительно могу доверять. Как я говорил, ваши деньги – это огромная ответственность. Первые 3 млн гривен я перевел Ассоциации семей защитников "Азовстали". Организацией руководят в том числе сами азовстальцы, и они знают, каким семьям сейчас больше всего нужна помощь", – написал Дианов.

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По словам морпеха, эти деньги пойдут на помощь детям павших защитников Азовстали.

"Когда я был в плену, мы считали каждый день, как день, который приближает нас к свободе. Это был единственный путь, как не сойти с ума или не впасть в отчаяние. Никто не знал, сколько этих дней будет. Но каждый последующий – это минус один день в плену. Каждый последующий давался все труднее. Но я лично знал, что меня дома ждет дочь. И благодаря многим людям и каждому из вас, я получил шанс обнять ее, общаться с ней сейчас, быть рядом. Но есть и те дети, которые уже не увидят своих родителей. Это самое страшное. Эти деньги пойдут детям погибших героев Азовстали", – добавил Дианов.

Оборона Мариуполя: что известно

Начальник штаба полка "Азов" Богдан Кротевич ("Тавр") заявил, что Мариуполь не сдали. По его мнению, захват города – это результат небрежного отношения к врагу и к планированию.

Он подчеркнул, что продвижение вражеских войск из Крыма было логичным, поэтому участок соединения оккупированного полуострова с материковой Украиной необходимо было защищать.

"Тавр" также рассказал, что за историю мира не было такого соотношения военных сторон, как было во время обороны Мариуполя. По его словам, в Мариуполе у России было полное преимущество.

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