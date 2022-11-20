Изначально артистка планировала собрать один миллион гривень, но удалось превысить эту сумму вдвое.

Украинская певица и тренер "Голосу країни-12" Оля Полякова в начале октября присоединилась к команде благотворительной платформы dobro.ua и Национальному реабилитационному центру Unbroken на базе Первого медобъединения Львова, став амбассадоров проекта "Протези для Незламних".

Тогда артистка объявила, что открывает сбор на лечение, реабилитацию и протезирование украинских военных. Планировалось, что она соберет миллион гривень, но удалось собрать вдвое больше.

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"Я очень горжусь каждым, кто присоединился к благотворительной инициативе "Разом нас мільйони. Протезування для Незламних" и внес свой вклад в лечение наших военных. За три недели мы собрали более двух миллионов гривен — значительную сумму, которая ускорит протезирование украинских защитников, потерявших конечности во время исполнения служебного долга. Я невероятно благодарна Михаилу Дианову - легендарному защитнику Мариуполя, за то, что он сделал и продолжает делать для Украины. Его сумма пожертвования составила рекордные 1 миллион 700 тысяч гривен. Это просто фантастически!" – прокомментировала Оля Полякова.

Отметим, Полякова - не единственная из украинского шоу-бизнеса, кто активно собирает средства на помощь гражданским украинцам и военнослужащим. Ранее Дантес рассказал, сколько денег удалось собрать для Украины в Израиле.

Напомним, Оля Полякова выступила на грузинских "Танцах со звездами".

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