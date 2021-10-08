С 18 октября школьники 5-11 классов неделю будут учиться дистанционно, а затем уйдут на каникулы.

Во Львове в связи с ростом уровня заболеваемости COVID-19 вводят новые карантинные правила.

Как сообщил в Facebook мэр города Андрей Садовый, соответствующее решение приняла сегодня городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

"С 18 октября учащиеся 5-11 классов, а также внешкольные учреждения и досуга переходят на недельное дистанционное обучение. После этого неделя каникул. Таким образом должны оборвать цепочку заболевания", - рассказал он.

Также в городе приостанавливают плановые госпитализации и операции в больницах, чтобы резервировать места для больных COVID-19.

Читайте такжеВ одном из городов Украины запретили проезд в транспорте невакцинированным лицам - там возник коллапсКроме того, по словам мэра, рекомендуется ограничить развлекательные массовые мероприятия.

"Относительно рынков, заведений питания, магазинов и другого бизнеса. Сейчас комиссия еще нарабатывает такие рекомендации. Нам важно, чтобы решение было взвешенным и не навредило людям. Следующее заседание комиссии проведем на следующей неделе", - подчеркнул Садовый

Ранее мэр Львова заявлял, что карантинные мероприятия в городе планируют усилить с 14 октября.

Как сообщал УНИАН, в Харькове усилят карантин из-за роста числа новых случаев COVID-19. В городе с 10 октября будут действовать правила для "оранжевой" зоны.

Автор: Светлана Макринская