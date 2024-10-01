Он подчеркивает необходимость усилить военных, которые воюют уже 2,5 года.

За отказ показывать документы представителям территориальных центров комплектования и социальной поддержки должна быть уголовная ответственность.

Такое мнение в интервью "Суспільне Полтава" высказал военнослужащий Иван Черный, который до полномасштабного вторжения проживал в Польше, а после 24 февраля 2022 года вернулся в Украину и добровольцем ушел в тероборону, а впоследствии ему присвоили звание Героя Украины.

Говоря о ТЦК и СП, он отметил, что должен быть определенный порядок действий, что делать в той или иной ситуации.

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"Человек не предъявляет документы, даже с привлечением полиции. Окей. Не предъявляет документы, не хочет - задержали, уголовная ответственность, сразу. Должен объяснять, почему он не предъявляет документы. Ей предъявляют: такой-то, такой-то, ТЦК - как они это делают. Ей предъявили документы, ей говорят: "Пожалуйста, предъявите и объясните, почему". Не хочет - полиция задерживает, уголовная ответственность. Лишение свободы или лишение абсолютно всех возможностей в этой стране", - сказал военнослужащий.

Черный добавил, что все помнят о своих конституционных правах, а об обязанностях - нет.

"Должны защищать эту страну. Чем я не такой, как вот здесь мужчины? Такой же. Но мы остаемся в составе Сил обороны, мы защищаем, а им что-то не так. И они себе гуляют спокойно, покупают брони. Должно быть жестче и это должно быть все под контролем. Тогда не будет этих взяток, будет меньше коррупции. И у нас будет больше помощи".

Так, считает военнослужащий, нужно лишить людей возможности откупиться, дать им возможность научиться и привлечь их к обороне.

Черный отметил необходимость участвовать в борьбе в составе Сил обороны. "Если нет, - волонтерство, критическая инфраструктура. Очень много мест, где можно найти себя полезным. И не ходить, не рассказывать, не ныть и не бояться, в первую очередь", - отметил воин.

Он добавил, что война - это "не сразу ты берешь автомат в руки и идешь стрелять куда-то, в тебя стреляют". По словам военнослужащего, сейчас вообще "очень трудно дойти до стрелковых боев, потому что очень много дронов, БПЛА и разного оружия такого типа".

"Поэтому, пожалуйста: 2,5 года, мы пошли первыми, у вас было время - время научиться, стать профессионалом, стать полезным, найти свое место. И не поменять нас, нас количественно меньше, действительно трудно, а вот просто усилить. Чтобы за 2,5 года мы чувствовали, что нам дают ребят, они сами приходят добровольно, потому что это тоже очень важный момент", - сказал Черный.

Так, добавил он, эти ребята, приходя, должны быть полезными, профессионалами в чем-то и "их не надо еще дополнительно обучать". "И это круто. А мы им дадим взамен свою уверенность, свой боевой опыт", - отметил воин.

Также на вопрос о том, какой должна быть роль государства в том, чтобы замотивировать людей, Черный высказал мнение, что должно быть создано больше учебных центров.

"Государство должно брать пример с Сил беспилотных систем, с рекрутинговой программы 3-й штурмовой, с "Азова". Как они это делают", - сказал Черный.

Мотивация мобилизации - мнение военного

Как сообщал УНИАН, ранее Вадим Барабуха, воин 100-й отдельной механизированной бригады, высказал мнение, что защита тех детей, чьи родители уже отдали жизнь за Украину, должна мотивировать людей мобилизоваться.

Он также отметил, что украинское войско должно беречь каждого, поэтому "лучше он (украинский боец - УНИАН) отступит и будет вести дальше бой, чем он погибнет и придет враг".

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