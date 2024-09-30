Боец 100 ОМБр рассказал о значимости влияния окружения и командования в армии.

Защита тех детей, чьи родители уже отдали жизнь за Украину, должна мотивировать людей мобилизоваться. Такое мнение в интервью для "Армия TV" высказал Вадим Барабуха, воин 100-й отдельной механизированной бригады.

На вопрос, как бы он обратился к людям, которые до сих пор не мобилизовались, он отметил, что "жестко очень высказался какой-то боец 3-й штурмовой, кажется, но в этом есть смысл, типа, что даже если поддержка войска исчезнет совсем, войско какое-то время все равно будет существовать".

"Даже если исчезнет Государство Украина, какое-то время войско все равно будет существовать. Хотя оно не исчезнет, оно будет существовать вечно, как по мне", - сказал Барабуха.

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Относительно того, что должно мотивировать человека, боец призвал подумать о детях тех, кто уже погиб.

"Я здесь за свою семью: за свою жену, за маму, за отца, за брата. Кто будет защищать их, если меня не станет? Я просто призываю обратиться к своей какой-то совести, если у кого-то еще есть немного ее. Надо подумать, в первую очередь, о тех детях, чьи родители уже отдали жизнь за эту страну", - отметил военнослужащий.

Он отметил необходимость сделать все, чтобы эти дети выросли в достойных условиях, чтобы у них было все для жизни. Барабуха объяснил:

"И кто-то должен их защищать. Получается, если бы их отец не пошел в армию, то вас бы никто не защищал, правильно? А есть еще их дети. И мы обязаны сделать все, чтобы они жили свою лучшую достойную жизнь. Это для меня самое главное".

Говоря об окружении и командовании в армии, он отметил, что они действительно имеют значительное влияние.

"Для меня это был основной мой показатель уверенности. Я смотрел на своего командира, он был уверен. Я приехал с людьми, которые до этого уже воевали в 14-м с минометом, и я просто был на 100% заряжен и уверен в них. И я знал, я один в расчете, кто не имеет боевого опыта, но мне достаточно было просто смотреть на них, и можно было чему-то научиться", - отметил боец.

Барабуха также рассказал о том, как его сержант решил сказать бойцам мотивирующую речь. Сержант сказал им, что когда пришел в армию "в каком-то там 2009-м", то "трактовалось все так, что сначала выполняешь задание, второе - по возможности, сохранить жизнь".

"Сегодня все наоборот: тебе говорят: "Сохрани жизнь, по возможности - выполни, пожалуйста, задание. Потому что иначе ты потеряешь жизнь и некому будет выполнять твою задачу просто, и все"... Мне кажется, это отношение к человеческой жизни правильнее в украинском войске, поэтому мы отличаемся от москалей и многих других. У нас нет вариантов таких, человеческих масс, огромного мобилизационного ресурса и так далее", - сказал Барабуха.

Он добавил, что украинское войско должно беречь каждого, поэтому "лучше он (украинский боец - УНИАН) отступит и будет вести дальше бой, чем он погибнет и придет враг".

Война в Украине - проблемы мобилизации

Ранее боец 244-го батальона 112-й отдельной бригады Сил территориальной обороны Владимир Бездетный (позывной "Крым") отметил, что на фронт надо брать мотивированных людей и подбирать для них задачи, которые те способны хорошо выполнять. По его словам, нельзя отправлять солдата, который весит более 100 килограммов и имеет определенные болезни, например, на штурм, потому что он умрет "в дороге".

Бездетный привел пример, что другой боец может весить 49 кг, он тоже мотивирован, но несмотря на то, что ему всего 22 года, почти ничего не видит и у него проблемы с желудком. То есть, такой человек готов выполнять боевые задачи, но не как пехотинец. Поэтому ему нужна другая задача.

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