Военный отметил, что сейчас Украина стоит перед очень серьезными испытаниями на фронте.

В законопроект о мобилизации планируют добавить норму о брони для отдельных категорий лиц – в частности, речь идет о тех, кто зарабатывает от 35 тысяч гривень. Заместитель командира третьей ОШБр Максим Жорин отреагировал на эту инициативу.

"Этот цирк вокруг мобилизации до сих пор продолжается. В законопроект таки собираются добавить норму о брони для отдельных категорий, в том числе для тех, кто зарабатывает от 35 тысяч гривень. Вместо того, чтобы изменить подход к рекрутингу и подготовке – решили узаконить принцип "война только для бедных", – написал он в своем телеграм-канале.

Военный отметил, что сейчас Украина стоит перед очень серьезными испытаниями на фронте.

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"Из-за различных е***нутых инициатив и затягивания процесса мы будем иметь катастрофическую ситуацию", – резюмировал Жорин.

Бронирование от мобилизации: что предлагают чиновники

Перед голосованием за законопроект о мобилизации во втором чтении нардепы рассматривают правки к нему – их подали более 4 тысяч.

Одним из вопросов, которому уделяют внимание, является бронь от мобилизации. Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, правительство хочет привязать бронирование от мобилизации к уровню дохода – так, бронь будут получать люди с зарплатой более 35 тысяч гривень. Также "освободить" от мобилизации могут плательщиков НДФЛ в размере более 6,3 тыс грн, и ЕСВ более 7,7 тыс грн и айтишников, а именно резидентов "Дія сити", при условии уплаты НДФЛ более 6,3 тыс грн.

Кроме того, по словам Гончаренко, бронь получат все чиновники категории А, работники предприятий, учреждений и организаций оборонно-промышленного комплекса, поставщиков для ВСУ, а также работники полиции. Также бронировать будут сотрудников топливно-энергетического комплекса и операторов связи.

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