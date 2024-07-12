Жорин отметил, что добровольцев по крайней мере в 3-й ОШБр стало больше.

С принятием нового закона о мобилизации добровольцев в армии стало больше. Об этом в своем Телеграм-канале написал заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин.

"С принятием закона о мобилизации, добровольцев в армии - по крайней мере могу сказать по нашей Третьей штурмовой - стало больше. В определенной степени это подтолкнуло часть людей к принятию решения идти в армию и к выбору подразделения, пока за них это не сделал кто-то другой", - отметил он.

Он также отметил важность рекрутинговых центров для общего процесса набора в подразделения. "Они усиливают способность дотянуться до добровольца. Именно на этом этапе, когда человек только попадает (или готовится попасть) в армию, формируется дальнейшая мотивация служить. Но надо учитывать, что все же это лишь часть процесса, и отдельно такие структуры не могут самостоятельно справиться со всеми задачами", - отметил Жорин.

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Он также добавил, что помочь человеку принять сознательное решение может целый комплекс мероприятий, куда еще входит работа с новомобилизованными, их обучение, репутация подразделения.

"В Третью штурмовую люди преимущественно вступают не из-за номера горячей линии и билбордов, а из-за нашего боевого пути, командиров, отношения к бойцам внутри подразделения и особенностей учебного процесса", - подчеркнул Жорин.

Мобилизация в Украине

Ранее спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин сообщил, что мобилизация в Украине продолжается и ее темпы в последнее время значительно выросли. По его словам, пока новые мобилизованные еще не оказались в армии, поскольку для этого нужно время. В частности на прохождение ВВК, получение мобилизационного распоряжения и прохождение обучения.

Издание Die Welt писало, что в армию необходимо мобилизовать 200 тысяч человек до конца года.

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