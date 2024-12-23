Юрист советует заранее заручиться поддержкой адвоката, чтобы обезопасить себя от незаконных действий ТЦК и СП.

В Украине действует военное положение, и граждане призывного возраста должны придерживаться воинского учета, в случае нарушения их могут объявить в розыск ТЦК. О причинах, по которым мужчин могут объявить в розыск и как именно быстрее и проще всего с него сняться, рассказал РБК-Украина юрист практики военного права в ЮК "Приходько и партнеры" Ярослав Звоненко.

Почему могут объявить в розыск

Как отметил юрист, основаниями для объявления в розыск являются:

неявка по повестке

отказ от прохождения военно-врачебной комиссии (далее - ВВК)

не обновление военно-учетных данных, при условии, что ТЦК и СП не могли самостоятельно взять информацию о человеке из других государственных реестров

Как объясняет Звоненко, в первую очередь человек попадает во "внутренний" розыск в ТЦК и СП. Следующим шагом является подача обращения от имени начальника ТЦК и СП на главу управления Национальной полиции соответствующего уровня и региона, что влечет за собой объявление в административный розыск.

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"В уголовный розыск гражданина могут объявить за нарушение статьи 336 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей уклонение от мобилизации, а именно после получения им повестки на отправку", - говорит Звоненко.

Как сняться с розыска ТЦК

Как отмечает юрист, самый быстрый способ решить проблему - добровольно прийти в соответствующий ТЦК.

"Стоит иметь с собой документы, подтверждающие вашу личность, и объяснить причины отсутствия или ненадлежащего исполнения обязанностей. В таком случае не будет лишним заранее заручиться поддержкой адвоката, чтобы обезопасить себя от незаконных действий ТЦК и СП", - советует эксперт.

Также в случае наличия уважительных причин, например, болезни или семейных обстоятельств, нужно предоставить подтверждающие документы (медицинские справки, свидетельства о смерти близких).

Кроме того, гражданин может обжаловать действия ТЦК и СП в суде, если объявление в розыск считается незаконным.

"Это особенно актуально, если человек не получал повестки или имел законное право на отсрочку, или сообщал ТЦК и СП об уважительности причины неявки в ТЦК и СП по вызову по повестке", - объясняет Звоненко.

Мобилизация в Украине

Ограничений на повторную отправку повесток в Украине нет, поэтому их могут отправлять повторно в случае предыдущих неявок. Каждая новая повестка восстанавливает обязанность человека явиться в ТЦК и СП, и соответственно, в случае неявки, накладывается штраф.

Ранее в Офисе президента Украины подтвердили, что случаи так называемой "бусификации" военнообязанных мужчин продолжаются. Советник руководителя ОП Михаил Подоляк отметил, что сейчас Генштаб и соответствующие институты пытаются решить эту проблему.

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