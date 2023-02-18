Она говорит, что не видит ничего плохого в том, чтобы выполнить свой долг как гражданина.

В Украине продолжается мобилизация, в сети распространяют видео вручения повесток военнообязанным везде. Поэтому эту тему быстро подхватили пропагандисты и распространяют фейки о ней.

Офицер ВСУ Ольга Бигарь с позывным "Ведьма" в интервью Наталье Мосейчук рассказала о своем отношении к мобилизации в Украине. Она подчеркнула, что к этому процессу нужно относиться сознательно.

"Не будем забывать о том, что цифровизация в нашу страну пришла недавно, а к некоторым военкоматам вообще еще не дошла, поэтому могут происходить какие-то курьезные ситуации, которые могут имиджево повлиять на процесс мобилизации", — говорит военная.

Она добавила, что мы - молодое государство, и в некоторых отраслях все еще строится, поэтому есть некоторые пробелы.

"Я не вижу ничего плохого в том, чтобы выполнить свой долг как гражданина. Тем более армия - это не только солдат и окоп. Это огромное количество специальностей, это еще и возможность получить социальный лифт", — сказала "Ведьма".

Напомним, украинцы продолжают массово получать повестки, по которым им необходимо явиться в Территориальные центры комплектования. Повестки могут выдавать те люди и в тех местах, которые не противоречат украинскому законодательству.

Кто имеет право вручать повестки в Украине:

сотрудники ТЦК;

уполномоченные лица органов местного самоуправления;

руководители предприятий, учреждений или организаций, учреждений образования;

ФОПы;

управители многоквартирных домов.

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