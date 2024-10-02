По его словам, разницы между тем, пошел военный на этот шаг в тылу или на передовой, выполняя боевое распоряжение, нет.

Любое дезертирство - это самовольное оставление части (СВЧ) по определению, но не каждое СВЧ считается дезертирством.

Об этом сказал в комментарии для LB.ua адвокат Андрей Писаренко. "Главная разница в том, что дезертир сознательно решил не возвращаться на военную службу в свое подразделение, в зону ответственности на фронте. А СВЧ - это тоже самовольное оставление части, но человек не намерен навсегда покинуть военную службу - его что-то не устраивало, он не вернулся с больничного, не успел или тяжелая ситуация в семье была. Или человек не соглашается, по его мнению, с непрофессиональными приказами командира и просто так же уходит в СВЧ, ожидая перевода или замены командира", - пояснил специалист.

По его словам, разницы между тем, пошел военный на этот шаг в тылу или на передовой, выполняя боевое распоряжение или нет, нет, ведь в стране военное положение, отмечает Писаренко.

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"СЗЧ так же может быть просто на передовой, в боевой обстановке. Разница лишь в субъективной стороне преступления, то есть цели. Если цель - уклонение от дальнейшей службы, это дезертир. Если нет цели уклониться, это СВЧ", - отметил адвокат.

Но в обоих случаях нижняя граница наказания - от пяти лет лишения свободы. Писаренко добавил, что никто не разбирается в мотивах и причинах СВЧ. Ведь вместо того, чтобы услышать военных и искать решение проблемы, государство в свое время сделало ставку на запугивание и наказание.

"В конце 2022 года депутаты без обсуждения внесли изменения в Уголовный кодекс. И приняли за один день инквизиционный закон (8271)... Добавили сроки наказаний и загнули эту диспропорциональную ответственность исключительно для военных", - детализировал адвокат.

По мнению адвоката, система вряд ли сможет справиться с таким количеством дел по СЗЧ. "Система не успевает справляться с прямыми дезертирами, поэтому такие случаи часто просто не расследуют. Физически не хватает на это времени, ГБР не успевает. Даже если человек сидит дома, по адресу прописки, а таких по стране тысячи", - отметил Писаренко.

Важные новости о СЗЧ - что уже сообщалось

В августе в Украине декриминализировали первый случай СВЧ, или если военный захотел вернуться в ряды армии еще на стадии, когда его дело рассматривается в суде.

В конце сентября произошел резонансный случай СВЧ - известный блогер, военный 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Сергей Гнездилов публично сообщил о том, что покидает часть. Он объяснил свой поступок желанием показать власти и обществу необходимость демобилизации.

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