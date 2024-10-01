Необходимо создать механизм "реабилитации" тех, кто самовольно покинул воинские части, считает защитник Украины.

В Украине самовольно покинуть части могли более 100 тысяч человек.

Такой информацией о СОЧ в Украине поделился бывший нардеп, военнослужащий 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, командир подразделения ударных беспилотников "Орден Сантьяго" Игорь Луценко с изданием hromadske:

"По моему мнению, в СОЧ сейчас более 100 тысяч человек. Если так посчитать, то это около... 20 бригад".

Собеседник считает, что нужно придумать реалистичную модель работы с теми, кто самовольно оставил службу. По его мнению, из таких лиц можно сформировать несколько бригад, которые способны приносить реальную пользу на фронте.

"Могу сказать, что спрос с их стороны на "реабилитацию" есть. И надо им дать механизмы "реабилитации". А не тот "фантастический" и "шедевральный" закон, которым прощается первое СОЧ и который не работает. Потому что там нужно зарегистрировать уголовное производство. ГБРовцы должны начать шить это дело, а потом его же прекратить", - отметил командир.

По словам Луценко, он бы создал из нарушителей вспомогательные специализированные подразделения, а потом, возможно, постепенно "делал бы их боевыми юнитами". "Проблема же с привлечением человека в войну - где-то 95% людей не готовы к тому, чтобы сразу пойти на "ноль". И нам нужно создавать механизм для постепенного, плавного привлечения", - добавил защитник.

Важные новости о СОЧ - что уже сообщалось

Верховная Рада Украины в августе поддержала законопроект, согласно которому в некоторых случаях военные могут избежать уголовной ответственности за СОЧ и дезертирство. Уголовной ответственности могут избежать, в том числе военнослужащие, которые впервые сбежали из части или захотели вернуться в ряды армии еще на стадии, когда их дело рассматривает суд.

В конце сентября произошел резонансный случай СОЧ - известный блогер, военнослужащий 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Сергей Гнездилов публично сообщил о том, что покидает часть якобы для того, чтобы объяснить власти и обществу, что необходимо ввести демобилизацию.

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