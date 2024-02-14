В Офисе президента и в Верховной Раде разработали две разные концепции.

Власть пытается изобрести механизм так называемого экономического бронирование от мобилизации, который, с одной стороны, сможет стабилизировать работу экономики, а с другой – собрать дополнительно в бюджет очень ощутимую сумму денег.

Этот процесс не отменяет существующего порядка бронирования, согласно которому правительство забронировало почти полмиллиона работников критических отраслей экономики. Однако должен дополнительно собрать для армии ощутимую сумму денег, говорится в статье "Украинской правды".

Президент указывал, что должно быть четверо-пятеро работающих на одного военного. Поэтому, чтобы мобилизовать дополнительно 500 тысяч человек, необходимо экономически забронировать до 2 миллионов человек.

Видео дня

Отмечается, что Офис президента и инициативная группа в Верховной Раде разработали две разные концепции экономичного бронирования.

По словам журналистов, на Банковой склонны организовать этот процесс, опираясь на сумму реально полученной заработной платы, с которой платится налог. Нижняя "граница входа", которая позволит претендовать на экономичное бронирование – 30-35 тысяч гривен в месяц. При такой зарплате налоговые отчисления работника и работодателя составят до 18 тысяч гривен.

Вторая модель базируется на внедрении нового специального квазиналога, некоего военного сбора. Если работодатель хочет подать работников на экономическую "бронь", то должен гарантировать, что каждый месяц дополнительно заплатит за него 20 тысяч гривен. Такую же возможность предлагается предоставить активным ФЛП.

В статье указано, что обе концепции схожи в оценках поступлений, которые можно будет аккумулировать для бюджета – они могут составлять от 200 до 350 миллиардов гривен за год.

Это очень ощутимая сумма. Так, весь бюджет Минобороны на закупку вооружения для ВСУ в 2024 году составляет ориентировочно 270 миллиардов гривен. Впрочем, окончательного выбранного варианта бронирования еще нет.

Бронирование в Украине

Ранее УНИАН писал, что в Верховной Раде готовят новые правила бронирование сотрудников. Депутаты предлагают ввести дополнительную уплату к военному сбору за каждого забронированного работника.

Также что обсуждается норма об установлении финансового предела бронирования военнообязанных. Предлагается установить минимальный предел уплаты налогов в 6 тысяч гривен в месяц, что соответствует примерно 33 400 гривен оклада.

Вас также могут заинтересовать новости: