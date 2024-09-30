По словам Вениславского, сначала ТЦК составляет постановление об административном правонарушении.

Сейчас о массовом розыске военнообязанных граждан Украины, которые не обновили свои учетные данные, речи не идет. Такое заявление сделал народный депутат, член оборонного Комитета Верховной Рады Украины Федор Вениславский.

"Если человек не выполнил требования закона, представители ТЦК, как органа, который уполномочен составлять постановления об административных правонарушениях, выносят постановление об административном правонарушении и о наложении штрафа в размере 17 тысяч гривень", – пояснил он в комментарии телеграм-каналу "Труха Украина".

После этого, по словам Вениславского, должно быть выполнено решение суда.

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"Решение суда не выполняется – представители ТЦК обращаются в Национальную полицию, чтобы граждане Украины, которые не оплатили штраф и не выполнили свой долг, были объявлены в розыск. И полиция их объявляет в розыск", – резюмировал он.

Розыск военнообязанных: что предшествовало

Временно исполняющий обязанности заместителя начальника Ивано-Франковского областного ТЦК и СП Андрей Мороз заявил, что военнообязанные украинцы, которые не обновили свои военно-учетные данные, являются нарушителями воинского учета и им грозит административная ответственность. По его словам, они находятся в розыске полиции.

"Эти граждане находятся в розыске полиции. Наши сотрудники каждый день их обнаруживают во время мероприятий по оповещению и передают полиции", – сказал Мороз.

Он также отметил, что нарушителями воинского учета являются и те военнообязанные граждане Украины, которые не имеют военно-учетных документов.

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