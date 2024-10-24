Предполагается. что нововведения должны устранить очереди, злоупотребления и чрезмерное давление.

В Министерстве обороны Украины наработали модель цифровизации работы военно-врачебных комиссий (ВВК). Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

В частности, у нее спросили о планах цифровизации работы ВВК.

"Цифровизация военно-врачебной комиссии является очень большим вызовом как для нашей системы гражданского здравоохранения, так и для системы, которая находится в ведомственном подчинении именно Министерства обороны и Генерального штаба", - сказала Черногоренко.

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По ее словам, уже наработана модель цифровой реформы военно-врачебных комиссий. Эта модель предоставлена партнерам из правительства.

"Мы готовы и уже разрабатываем проект изменений в нормативно-правовые акты, а также цифровая команда готова технически очень быстро реализовать этот функционал", - сказала замминистра.

Она добавила, что есть намерение предоставить возможность военнообязанным и военнослужащим получить медицинское заключение в любом удобном гражданском учреждении здравоохранения.

"Это медицинское заключение будет направлено в цифровом формате за несколько минут, иногда - несколько секунд, в систему Министерства обороны. Далее, ВВК по своей инициативе будет иметь возможность ознакомиться с этим медицинским набором данных и вынести свое административное решение", - сказала Черногоренко.

Она акцентировала, что медицинское заключение разделяется на две части: медицинскую и административную.

"С технической точки зрения, сделать такой обмен, такое электронное взаимодействие, не является сложным вызовом. С нормативной точки зрения, мы уже делаем такую возможность вместе с нашими партнерами. Я думаю, очень быстро мы будем иметь возможность получить очень хорошие новости в этом направлении", - сказала Черногоренко.

Она уверена, что такое взаимодействие разгрузит ВВК.

"Мы уйдем от очередей. Мы уйдем от потенциальных злоупотреблений, от избыточного давления на ВВК, получим абсолютно прозрачный функционал, модель как проведения осмотров военно-врачебными комиссиями, так и постаудита этих осмотров соответствующими правоохранительными органами", - подчеркнула Черногоренко.

Как сообщал УНИАН, военнообязанный в Украине должен проходить ВВК ежегодно. Специфика военно-врачебной комиссии единственная - это всегда должно происходить по вызову, по направлению. Повестка на прохождение ВВК может быть, но перед прохождением комиссии всегда будет направление.

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