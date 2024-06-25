Базовую подготовку должны проходить все мужчины, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования.

Отказ студентов-мужчин от прохождения базовой общевойсковой подготовки является основанием для отчисления из вуза. Об этом говорится в постановлении Кабмина №724 "Об утверждении Порядка проведения базовой общевойсковой подготовки граждан Украины, которые получают высшее образование, и полицейских".

Отмечается, что базовую подготовку должны проходить все мужчины, которые учатся по дневной или дуальной форме получения образования.

Военная подготовка будет начинаться для соискателей высшего образования на основе полного общего среднего образования - на втором году обучения; для соискателей высшего образования на основе образовательно-квалификационного уровня младшего специалиста, образовательно-профессиональной степени профессионального младшего бакалавра и образовательной степени младшего бакалавра - на первом году обучения.

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Сначала будет месяц теоретической подготовки сроком до одного месяца в течение мая-октября за счет времени, отведенного на каникулярный отпуск, а затем - практическая подготовка. Именно за отказ от нее будут отчислять из вуза.

"Отказ соискателя образования мужского пола, который признан годным к военной службе, от прохождения практической подготовки базовой подготовки является основанием для его отчисления из учебного заведения в соответствии с законодательством в сфере образования", - говорится в тексте постановления.

После практической базовой подготовки студенты примут присягу и получат военно-учетную специальность.

В то же время от прохождения подготовки освобождаются граждане, которые:

признаны по состоянию здоровья непригодными к военной службе;

прошли военную службу в других государствах до приобретения гражданства Украины;

проходили военную службу;

имеют сертификат о прохождении базовой подготовки и получения военно-учетной специальности.

Женщины могут проходить общевойсковую подготовку в случае добровольного согласия.

Мобилизация студентов - новости

Как сообщал УНИАН, с 18 мая 2024 года действует новый закон, который изменил правила призыва. Согласно новому закону о мобилизации, студенты вузов и учреждений профтехобразования, которые учатся по очной форме, не могут быть мобилизованы на военную службу.

Мобилизации в особый период не подлежат: ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты; научные и научно-педагогические работники вузов, техникумов, колледжей, научных учреждений и организаций, если у преподавателя есть ученое звание или научная степень; педагогические работники учреждений ПТУ и общеобразовательных школ при условии, что они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Мобилизация студентов невозможна также для учащихся дневной или дуальной формы для получения профессионально-технического, профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования.

В этом году в Украине несколько изменились правила поступления в аспирантуру - в частности, значительно увеличилось количество государственных мест, в то же время места для контрактников не предусмотрены.

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