До окончания действия первой повестки у ТЦК и СП нет никакой необходимости отправлять множество повесток одну за другой.

Повестка действует либо до момента мобилизации человека, на которого она была выписана, либо до привлечения его к административной ответственности. Поэтому до окончания действия первой повестки у ТЦК и СП нет никакой необходимости отправлять множество повесток одну за другой, отметил в комментарии "РБК-Украина" адвокат адвокатского объединения "Актум" Дмитрий Кушнаренко.

В то же время после уплаты штрафа ТЦК и СП не ограничены выдать или отправить новую повестку с таким же требованием.

Кроме того, в случае выявления работниками ТЦК и СП изменения персональных данных военнообязанного, о которых он не сообщил вовремя, ему также может быть направлена/вручена повестка для уточнения учетных данных.

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"Таким образом, ТЦК и СП не ограничиваются количеством отправлений повесток в случае окончания действия предыдущих вызовов военнообязанных. За неявку по мобилизационной повестке, которая содержит категорическое предписание об отправке на сборный пункт в определенный день и время - наступает уголовная ответственность, предусмотренная ст. 336 Уголовного Кодекса Украины. За такие действия во время военного положения предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет", - отметил адвокат.

Он также отметил, что после уплаты штрафа обязательно надо проконтролировать внесение сведений о снятии с розыска в реестр "Призывников, военнообязанных и резервистов", поскольку нередки случаи, когда ТЦК и СП не соблюдают процедуры и не вносит эти данные.

Ранее юрист рассказал, как не получить штраф за неявку по повестке. По его словам, если человек получил повестку, но не можете прийти в ТЦК, лучше написать письмо, объяснив причины.

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