Если военнообязанный получил повестку, но не можете прийти в ТЦК, лучше написать письмо, объяснив причины.

Чаще штрафы в Украине накладывают за неявку по повестке, однако военнообязанный имеет шанс избежать наказания, если будет иметь вескую причину. Об этом в комментарии Телеграфу рассказал Адвокат Приемной Украинского Хельсинского союза по правам человека Роман Лихачев.

Даже если повестка не была вручена непосредственно в руки, а, например, доставлена Укрпочтой, ТЦК все равно может составить постановление о штрафе, если человек не явился по повестке.

"Штраф накладывается даже если у лица есть инвалидность. Ведь они рассматривают факт неявки, а не инвалидность", - говорит юрист.

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По его словам, если человек получил повестку, но не можете прийти в ТЦК, лучше написать письмо, объяснив причины.

"Сейчас ТЦК накладывает много штрафов. Это реально отражается на судебной практике. Но в целом штрафа можно избежать, если написать письмо и объяснить, почему не можете явиться", - говорит адвокат.

Штраф за неявку в ТЦК с 1 января: чем грозит игнорирование повестки

За игнорирование повестки может грозить 17-25 тыс. гривен штрафа.

Если не прийти в ТЦК, могут привлечь к ответственности по админстатьям 210 и 210-1. В частности, если человек не стал на учет, не сообщил об изменении места жительства или своих данных - за все это также предусмотрен штраф за неявку по повестке. Он варьируется в пределах 17-25,5 тыс. гривен. Проверить наличие штрафа можно в "Дії" и Opendatabot.

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