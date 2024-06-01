Новый законопроект о мобилизации изменил правила для некоторых категорий граждан.

Законопроект №10449, принятый 18 мая, гласит, что отсрочка от мобилизации больше не доступна некоторым украинцам - тем, что раньше имели право на такой "бонус" от государства. УНИАН расскажет, кто именно попал в список.

Кому больше не доступна отсрочка от мобилизации

Раньше, до принятия законопроекта, отсрочка от мобилизации была возможной для многих украинцев, по возрасту и здоровью попадающих под критерии службы. Однако теперь такая возможность отсутствует тех, кто:

является многодетным родителем, но имеет долги по выплате алиментов;

получает второе и третье высшее образование (бакалавриат, магистратура) а также любое образование, ниже существующего;

работает на предприятиях, в учреждениях и организациях Министерства обороны;

имеет статус "ограниченно годен" (из-за отмены самого статуса).

Также новый законопроект о мобилизации снизил призывной возраст с 27 до 25 лет, поэтому молодые люди, которым 25-26 лет больше не имеют права на отсрочку.

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Кому доступна отсрочка от мобилизации 2024

Несмотря на принятие закона и некоторые изменения, все еще остались категории граждан, которым "светит" отсрочка от мобилизации. Рассмотрим, кто именно, согласно законодательству, может рассчитывать на такое развитие событий.

Отсрочка от мобилизации по состоянию здоровья

Считается, что для установления статуса "годен" мужчина обязательно должен пройти ВВК. Если комиссия обнаружит заболевания, несовместимые с возможностью нести службу, его признают временно или совсем непригодным. К таким болезням относятся:

тяжелые деформации опорно-двигательного аппарата;

инфекционные заболевания (гепатит, ВИЧ);

психические расстройства, синдром Дауна, шизофрения;

мужчины, которые восстанавливаются после операции;

мужчины, которым после операции установили эндопротезы.

Также важно понимать, что отсрочка от мобилизации доступна и женщинам, даже если они имеют медицинскую и\или фармацевтическую специальность, при условии наличия беременности.

Отсрочка от мобилизации студентам и научным деятелям

Временная отсрочка от мобилизации успешно оформляется для:

ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов.

научных и научно-педагогических работников ВУЗов, техникумов, колледжей, научных учреждений и организаций, если у преподавателя есть ученое звание или научная степень;

педагогических работники учреждений ПТУ и общеобразовательных школ при условии, что они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Отсрочка для студентов возможна, только если военнообязанный молодой человек учится "на дневном" или с помощью дуальной формы образования. При этом, он должен получать первое и единственное профессионально-техническое, профессиональное, профессиональное предвысшее и высшее образование.

Отсрочка и бронь от мобилизации

Военнообязанные мужчины и женщины, у которых есть бронь от мобилизации, находятся на воинском учете, но не могут быть принудительно мобилизованы. К таким случаям относятся:

сотрудники органов государственной власти или других государственных органов;

работники органов местного самоуправления;

сотрудники предприятий, учреждений и организаций, признанных критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины, других военных формирований или функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, в том числе конечные бенефициарные владельцы таких предприятий, которые не являются их работниками.

Важно, что каждый сотрудник должен быть забронирован именно этими органами, где он работает, а также получить подтверждение о брони от Минобороны.

Отсрочка от мобилизации по семейным обстоятельствам

Также отсрочка от мобилизации доступна и людям, у которых жизненная ситуация не предполагает несения воинской службы. Причина может быть разная - для того чтобы найти свою, посмотрите на список. Правила, по которым выдается отсрочка от мобилизации, касаются:

женщин и мужчин, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;

женщин и мужчин, которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

женщин и мужчин, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, которые воспитывают ребенка, больного тяжелыми болезнями, полный перечень которых есть в законе;

усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

тех, кто занят постоянным уходом за больной женой (мужем), ребенком, а также родителями своими или жены (мужа), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;

женщин и мужчин, имеющих несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужа (жену), который (которая) проходит военную службу;

женщин и мужчин, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения;

Возможна отсрочка от мобилизации и для женщин и мужчин, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции из числа:

военнослужащих или работников образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, погибших или пропавших без вести во время непосредственного участия в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения;

работников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались к обеспечению проведения антитеррористической операции и погибли или пропали без вести при обеспечении проведения антитеррористической операции непосредственно в районах и в период ее проведения;

лиц, погибших или пропавших без вести во время непосредственного участия в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения в составе добровольческих формирований, которые были образованы или самоорганизовались для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, при условии что впоследствии такие добровольческие формирования были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов;

лиц, погибших или пропавших без вести во время непосредственного участия в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах ее проведения в составе добровольческих формирований, которые были образованы или самоорганизовались для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, но впоследствии такие добровольческие формирования не были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов, и выполняли задачи антитеррористической операции во взаимодействии с образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями и правоохранительными органами.

К этому же пункту относится и отсрочка от мобилизации по уходу за инвалидом для:

женщин и мужчин, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, которые воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

женщин и мужчин, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

тех, кто имеет жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать;

опекунов лица с инвалидностью, признанного судом недееспособным;

лиц, занятых постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы;

лиц, занятых постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, которое по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждается в постоянном уходе, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход.

Проще говоря, если гражданину Украины нужна отсрочка от мобилизации по уходу за пожилым человеком, то ее можно оформить, если получить заключение медицинской комиссии о недееспособности пожилого человека и необходимости ухода за ним.

Отсрочка от мобилизации по профессии

Новый законопроект о мобилизации гарантирует отсрочку для народных депутатов Украины, депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, работников органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений), предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции Украины, Бюро экономической безопасности Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы Украины, Управления государственной охраны Украины, а также других военнообязанных или отдельных категорий граждан в предусмотренных законом случаях.

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