В этом решении Рады упор делается на трудоспособность и содержание.

Накануне Рада сузила возможности отсрочки, изменив основание в отношении родственников с инвалидностью. В чем смысл изменений, кого именно они коснутся и какими будут последствия такого шага, в своем YouTube-канале пояснил адвокат Роман Симутин.

Так, он отметил, что соответствующие изменения были внесены в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", а именно абзаца 11 ч. 1 ст. 23, который звучит так: "Не подлежат мобилизации военнообязанные: имеющие жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать".

"То есть ранее не подлежали мобилизации независимо от наличия и количества, например, братьев и сестер у призывников, имеющих родителей из числа лиц с инвалидностью. Сейчас же - только при условии, если отсутствуют другие трудоспособные лица, например, дети таких родителей из числа лиц с инвалидностью, то есть чьи-то братья и сестры. Акцент делается на трудоспособности и содержании", - подчеркнул адвокат.

Он пояснил, что трудоспособные лица – это лица в возрасте от 16 лет, проживающие на территории Украины и по состоянию здоровья способные к активной трудовой деятельности (Закон Украины "О занятости населения").

Симутин добавил, что совершеннолетние дочь, сын обязаны содержать родителей, которые являются нетрудоспособными и нуждаются в материальной помощи (статья 202 Гражданского кодекса Украины).

То есть, подчеркнул адвокат, если вы имеете жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью и одновременно трудоспособных детей – одного мобилизуют. Если есть один из своих родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы, имеющих не одного трудоспособного ребенка (есть сестры, братья), который обязан их содержать – вас мобилизуют.

"Если в семье есть двое трудоспособных детей, тогда одного мобилизуют. Трое и больше детей – одного оставят", - пояснил Симутин.

Он обратил внимание на то, что под определение "других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать" подпадают уже мобилизованные, если на их содержании находятся другие члены семьи.

"Например: есть дочь, которая находится в декретном отпуске, а сын служит. Дочь содержать не может, потому что не работает, а сыну – уволиться невозможно, потому что в ст. 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" такое основание внести забыли или забили", - говорит адвокат.

Также он озвучил возможные негативные последствия такого решения:

массовые выезды за границу с родителями;

массовый выезд за границу родных сестер, чтобы таким образом действовало основание отсрочки для братьев;

массовые увольнения с официальной работы и переход на зарплаты в конвертах, чтобы не подпасть под определение "содержание";

массовые оформления постоянного ухода, хотя справки ВВК уже перестали выдавать.

Расширение мобилизационного перечня в Украине

Ранее Верховная Рада Украины в законе о доплатах военнослужащим (№ 9342) расширила перечень лиц, которые подлежат мобилизации. Теперь, согласно установленной законодательством процедуре, указанные изменения должен подписать президент Владимир Зеленский. То есть нардепы проголосовали за то, что мобилизации будут подлежать люди, у которых жена (муж), родители или родители жены (мужа) являются лицами с инвалидностью 1 или 2 группы, при условии, если есть другие трудоспособные лица, которые обязаны их содержать.

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