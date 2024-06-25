Бронирование аннулируется, если в течение полугода не ведутся работы по разминированию.

Предприятия, учреждения, организации, которые являются сертифицированными операторами противоминной деятельности, смогут забронировать 100% состава групп или отделений, которые непосредственно проводят разминирование. Об этом сообщается на правительственном портале.

"Необходимо как можно быстрее обеспечить безопасность населения на потенциально загрязненных минами территориях и вернуть эти земли в экономическую эксплуатацию. Бронирование подготовленных специалистов по разминированию, которые работают в штатах операторов, создаст необходимые условия для планомерной работы по разминированию территорий", - рассказал заместитель министра экономики Игорь Безкаравайный.

Отмечается, что решение правительства предусматривает бронирование исключительно специалистов по разминированию сертифицированного оператора, которые входят в состав групп:

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нетехнического обследования;

технического обследования;

очистки;

инспектирования;

контроля качества.

Речь идет о гражданских, которые прошли базовую подготовку, достаточную для поиска мин и взрывоопасных предметов в полях. Такие работники могут быть забронированы, независимо от военно-учетной специальности, возраста, воинского звания.

При этом бронирование может быть аннулировано, если оператор противоминной деятельности в течение полугода не осуществляет работы по гуманитарному разминированию.

Экономическое бронирование в Украине

Правительство готовит обновление к постановлению о бронировании военнообязанных во время мобилизации, рассказала ранее первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины.

Народный депутат Украины, председатель комитета по вопросам экономического развития Верховной Рады Дмитрий Наталуха рассказал, что во время принятия законопроекта о бронировании военнообязанных наибольшую дискуссию между ВР, Кабмином и бизнесом вызывает увеличенный военный сбор 20 тысяч гривен за каждое забронированное лицо.

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