Сейчас в Верховной Раде еще не приняли соответствующий законопроект об экономическом бронировании работников.

Народный депутат Украины, председатель комитета по вопросам экономического развития Верховной Рады Дмитрий Наталуха рассказал, что во время принятия законопроекта о бронировании военнообязанных наибольшую дискуссию между ВР, Кабмином и бизнесом вызывает увеличенный военный сбор 20 тысяч гривен за каждое забронированное лицо.

"Это единственный критерий. Есть депутаты ВР, есть члены правительства, которые говорят, что так не может быть, мол, это не привязано к налогам. И предлагают все-таки применить модель с минимальной заработной платой от 36 тысяч гривен. То есть, условно говоря, имеет право на бронирование сотрудник, у которого установлена такая минимальная заработная плата", - объяснил политик в интервью для OBOZ.UA.

По его словам, Верховная Рада допускает такой вариант, ведь эта модель оправдана с точки зрения "отбеливания" заработных плат и перевода их из тени в белый сектор, однако таким образом будет потерян определенный финансовый ресурс по его сбору на ВСУ.

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"Ведь если вы идете не путем военного сбора, а путем установления минимальной заработной платы, то тогда у вас часть тех налогов, которые сотрудник уплатит со своей заработной платы, пойдет не в центральный бюджет, а в местные бюджеты. Это будет где-то треть. Более того, если мы устанавливаем порог заработной платы, тогда, наверное, у определенной категории людей будет аргумент, что это разделение по уровню заработной платы. И этот аргумент, к нему трудно апеллировать", - добавил Наталуха.

Нардеп говорит, что военный сбор, к примеру 20 тысяч гривен, не привязан к заработным платам и должностям, ведь это исключительно на усмотрение работодателя.

"Тогда нам апеллируют: ждите, если это работодатель решает, то это у него слишком большой объем полномочий относительно того, кто остается. Вот такие дискуссии продолжаются, они абсолютно конструктивны, они адекватны, в них есть аргументы и объективное зерно. Просто в какой-то момент нам придется принять, скажем так, определенное политическое решение относительно того, на какой именно модели мы останавливаемся, понимая все преимущества и недостатки той или иной модели и определенные риски. Потому что, к сожалению, идеальной модели в этих условиях быть не может", - подчеркнул политик.

Он отметил, что на сегодня ни один из внесенных законопроектов в ВР не имеет преимущества и является равным по утверждению.

"Смотрите, я непосредственно с командой являюсь автором первой модели, это о 20 тысячах. И автором третьей модели, так называемой гибридной. Вторая модель разрабатывалась правительством, представителями Офиса президента, а также некоторыми коллегами по ВР. На сегодня у нас нет задачи безусловно утвердить какую-то конкретную модель. Я персонально считаю, что если будет принята любая из трех представленных моделей, это уже будет чрезвычайная победа для экономического блока, это будет лучше на 100% чем то, что есть сейчас", - заверил Наталуха.

Относительно процента забронированных, который действительно может быть принят, политик подчеркнул, что должно быть не более 50% от количества военнообязанных в штате, однако это будет решать Кабмин.

"Честно вам скажу, я думаю, реалистично, что эта планка будет снижена. Учитывая наши консультации с Генштабом и Минобороны, для того, чтобы не создавать им дискомфорт, мне кажется, в конечном варианте эта цифра будет что-то ближе к 30%", - отметил нардеп.

Бронирование военнообязанных в Украине - последние новости

Ранее адвокат Роман Ухов объяснил, могут ли мобилизовать работника после несвоевременного бронирования.

"Не предусмотрено такого основания увольнения лица - "забронирована с опозданием". Предприятие должно заблаговременно этим вопросом заниматься, решать этот вопрос. Если лицо не имеет брони и его мобилизовали - это будет признано законным, даже если в дальнейшем предприятие что-то захочет сделать, каким-то образом подать на бронирование. То есть ТЦК на время его мобилизации не имело информации о том, что лицо является забронированным", - отметил юрист.

Также нардеп Дмитрий Наталуха рассказал, кто блокирует принятие законопроекта об экономическом бронировании. По его словам, главным противником так называемого экономического или налогового бронирования является Генштаб.

"Мое персональное общение с военным руководством очень конструктивное (...) Мы не боремся с каким-то воображаемым Генштабом. Нет, с ними всеми мы находим конструктивную позицию. Конечно, у каждого есть свои предостережения, но в процессе консультаций и дискуссий мы можем прийти к определенной "золотой середине"", - объяснил он.

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