Цимбалюк заявил, что законопроект о мобилизации могут проголосовать в целом уже на этой неделе.

Законопроект о мобилизации могут проголосовать во втором чтении и в целом уже на этой неделе, если получится договориться о ключевых правках.

Об этом в эфире телемарафона заявил Михаил Цымбалюк, первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. Он добавил, что последний день подачи правок - 21 февраля.

"Сейчас важно, какие правки будут кардинальными. Мы считаем, что самая большая дискуссия будет вокруг вопроса демобилизации срочников. Мы требуем, чтобы в течение двух месяцев они были демобилизованы. И их срок отсрочки должен быть 12 месяцев, чтобы они могли устроить свою гражданскую жизнь, а некоторые из них и подписать контракт на продление службу", – сказал Цымбалюк.

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Еще одна дискуссионная тема, по словам нардепа – отсрочка от службы при условии ухода за лицами с инвалидностью: "Лицо с инвалидностью имеет право выбрать, кто за ним будет ухаживать. Да, это должен быть один человек из круга близких родственников. Но это лицо должен выбрать сам человек, за которым нужен уход. Это должно быть закреплено в законе, вокруг этого продолжается дискуссия, но мне кажется, что мы найдем общее мнение".

Он также добавил, что рассматривается вопрос уменьшения срока демобилизации военных с 36 месяцев до 18. но при условии, что 12 месяцев военный пробыл в зоне активных боевых действий.

Кроме того, нардеп сказал, что планируется оставить право на отсрочку для преподавателей и студентов.

"В отношении преподавателей вузов без ученой степени. Мы считаем, что они тоже имеют право на отсрочку. Как и докторанты на контрактной форме обучения. А то, что их большое количество – это не их вина, это вина правительства, которое давало квоты вузам. Можно говорить, что со следующего года будет меньшее количество, это другое дело. Но те, кто заплатил деньги и учится – они должны закончить обучение", – подытожил Цымбалюк.

Законопроект о мобилизации: что надо знать

В конце января правительство передало в парламент обновленную версию проекта закона о мобилизации. Предыдущую версию, которая была внесена в конце декабря 2023 года правительство отозвало из-за критики законопроекта в парламенте и обществе.

Уже 7 февраля нардепы проголосовали за законопроект о мобилизации в первом чтении. "Против" закона в полном составе выступили фракции "Европейская солидарность" и " Батькивщина".

Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк заявлял, что проект закона о мобилизации, вероятно, будет проголосован Верховной Радой Украины до конца февраля, а вступит в силу в начале апреля.

По мнению экономиста Андрея Длигача, еще одна большая волна мобилизации приведет к коллапсу экономики.

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