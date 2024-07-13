Мобилизация в Украине: надо ли обновлять данные лицам с пожизненной инвалидностью

Юрист объяснила, распространяется ли новое требование закона о мобилизации на эту категорию лиц.

Все военнообязанные украинцы должны обновить свои данные в ТЦК и СП. Это не касается категорий лиц, которые были исключены с воинского учета.

Как пояснила юрист Галина Токмач, требование нового закона по обновлению учетных данных не распространяется и на людей, которым инвалидность установлена пожизненно.

Если в военно-учетном документе указано, что человек был признан непригодным к военной службе со снятием с воинского учета, данные обновлять не нужно. В соответствии со статьей 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" не предусмотрена постановка на учет тех, кто был с него снят или исключен согласно решению военно-врачебной комиссии.

Видео дня

Все остальные категории военнообязанных должны обновить свои данные путем прибытия самостоятельно в ТЦК по месту пребывания на воинском учете или по месту жительства. Также это можно сделать в центре предоставления административных услуг или через электронный кабинет "Резерв+".

Важные новости Украины о штрафах

18 мая 2024 года вступил в силу закон о мобилизации. Согласно ему, все военнообязанные граждане в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней должны обновить свои военно-учетные данные. Этот срок подходит к концу 16 июля. И за уклонение от обновления военно-учетных данных могут применять штраф в размерах от 17 тысяч до 25 тысяч 500 гривен.

Однако, некоторые категории военнообязанных могут избежать штрафа. В частности, при условии, что человек предоставит документы или другие подтверждения, доказывающие невозможность обновления данных в течение 60 дней.

В Минобороны объяснили, что 17-летних, которые еще не стали на воинский учет, могут оштрафовать. Там отметили, что штрафы довольно большие.

Вас также могут заинтересовать новости: