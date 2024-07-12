Штраф не наложат, если человек докажет невозможность обновления данных в течение 60 дней.

18 мая вступил в силу закон о мобилизации, согласно которому все военнообязанные граждане в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней должны обновить свои военно-учетные данные. Этот срок подходит к концу 16 июля. И за необновление военно-учетных данных могут применять штраф в размерах от 17 тысяч до 25 тысяч 500 гривен.

В то же время привлекать к административной ответственности будут не всех. Как пишет Суспільне со ссылкой на заявление старшего офицера юридической службы Житомирского областного ТЦК и СП Дмитрия Молота, в частности, не будут накладывать штраф при условии, что человек предоставит документы или другие подтверждения, доказывающие невозможность обновления данных в течение 60 дней.

По его словам, среди таких документов может быть, например, больничный лист. При этом каждый случай необновления человеком данных будет рассматриваться индивидуально.

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"При решении вопроса привлечения к административной ответственности соответствующий начальник территориального центра будет анализировать сущность правонарушения, обстоятельства его возникновения и предоставлять отдельную оценку для каждого факта. Если человек всеми своими действиями хочет обновить данные, но по объективным причинам этого не может сделать, например, из-за невозможности достояться в очереди, то такое обстоятельство исключает состав административного правонарушения. Однако такие обстоятельства должен подтвердить начальник ТЦК, а также человек должен об этом сообщить и предоставить соответствующие подтверждающие документы. На слово никто верить не будет", - сообщил Молот.

Штрафы от ТЦК - что известно

Ранее юрист рассказывал, что штраф от ТЦК за уклонение от мобилизации можно обжаловать. Основанием для обжалования может быть несоблюдение процедуры, отсутствие оснований для наложения штрафа, а также ненадлежащие действия ТЦК и СП.

С начала 2024 года территориальные центры комплектования передали для принудительного взыскания с должников 11 798 штрафов за нарушение правил воинского учета. Указанный показатель превышает количество за весь прошлый год, когда принудительно взимали 10 337 подобных штрафов.

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