В Минобороны отметили, что штрафы довольно большие.

Юноши, которым исполнилось 17 лет, могут получить повестки от ТЦК, если они еще не стали на воинский учет, а также их могут оштрафовать. По словам спикера Минобороны Дмитрия Лазуткина, такая процедура не имеет отношения к мобилизации.

"Те, кто этого не сделали по тем или иным причинам, разумеется, в Украине война, могут быть разные обстоятельства, те должны это сделать. И для этого будут рассылаться повестки. Это не имеет никакого отношения к мобилизации", - объяснил он в эфире телемарафона "Единые новости".

Известно, что в ТЦК подросткам выдадут приписную, которая необходима для поступления на высшее образование. Также эта процедура касается граждан Украины, которые выехали за границу.

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"Человеку нужно прийти в ТЦК с документами, то есть это свидетельство о рождении, идентификационный код, паспорт и, если он проходил какие-то, например, обучение, или где-то учился в каких-то секциях, которые так или иначе к военному делу имеют отношение, то тоже сертификаты, грамоты принести", - отметил Лазуткин.

Если не выполнить требований законодательства, то юношам грозит штраф в размере от 17 до 25 тысяч гривен.

"Сейчас эти штрафы увеличены, поэтому исключать того, что штраф может быть, мы не можем, потому что есть норма закона. И сейчас сумма штрафов от 17 тысяч гривен и довольно существенные", - подчеркнул спикер.

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее адвокат Андрей Межирицкий рассказал, могут ли мобилизовать 18-летних студентов-заочников. По его словам, такие мужчины не могут быть призваны без собственного согласия.

"Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" распространяет свое действие на лиц, состоящих на учете военнообязанных и резервистов... существует три вида воинского учета: учет призывников, военнообязанных и резервистов...", - отметил эксперт.

Также адвокат Лариса Кись объяснила, могут ли дать отсрочку по уходу за родителями, если военнообязанный имеет взрослых детей. По ее словам, по этому вопросу следует собирать подтверждающие документы о том, что дети военнообязанного учатся или работают за пределами Украины.

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