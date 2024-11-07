Несмотря на публичные опровержения некоторых ТЦК, факты свидетельствуют о сворачивании мобилизации мужчин предпенсионного возраста.

Массовая мобилизация мужчин в возрасте 50+ лет в Украине остановилась. Об этом пишет "Главком" со ссылкой на собственный источник в Главном управлении доктрин и подготовки Генерального штаба ВСУ.

Собеседник издания утверждает, что сейчас в учебных центрах ВСУ в целом находится менее десятка мобилизованных этой возрастной категории. Их просто не мобилизуют в том количестве, которое было раньше.

"В силу своих физических особенностей и хронических болезней старшие люди не могут полноценно выполнять боевые задачи на линии соприкосновения, и боевые бригады (а именно для них сейчас готовят кадры учебные центры) не хотят брать таких людей", - пояснил собеседник.

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Вместе с тем отмечается, что мужчин в возрасте 50-59 лет все же могут мобилизовать при наличии у них дефицитных военно-учетных специальностей. К таким, например, относятся сварщики, ремонтники тяжелой техники, связисты и тому подобное.

Мобилизация мужчин после 50 лет

Как писал УНИАН, в конце сентября нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что Генштаб издал секретную директиву, согласно которой мужчины в возрасте 50-60 лет отныне подлежат призыву только по отдельному мобилизационному распоряжению.

Месяц спустя Волынский ТЦК опубликовал заявление, в котором опроверг сворачивание мобилизации мужчин указанной возрастной категории. Там заявили, что директива Генштаба касается внутренних процедур ТЦК и не отменяет мобилизацию мужчин старшего возраста.

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