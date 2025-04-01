Речь идет об отдыхе после участия в боевых действиях.

Министерство обороны Украины разработало новый механизм ротации, который может стать альтернативой закону о демобилизации.

Об этом в эфире Радио Свобода сообщил член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, отвечая на вопрос, как бороться со случаями самовольного оставления части военнослужащими:

"После 90 дней участия непосредственно в боевых действиях человек имеет право на отдых, опять же, в течение нескольких месяцев. Это и альтернатива увольнению или установлению четких сроков службы".

Министр обороны Рустем Умеров сообщал, что эти рекомендации уже разработали, добавил Вениславский. Поскольку урегулировать особенности боевых действий на уровне закона нельзя, механизм смогут реализовать с помощью директивы, решения Ставки или приказа главнокомандующего.

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Демобилизация в Украине

Напомним, из нового законопроекта о мобилизации по просьбе главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского исключили норму о демобилизации.

Тогда сообщалось, что правительство должно разработать отдельный законопроект, который будет регламентировать вопрос увольнения с военной службы во время действия военного положения.

В начале года руководитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Пирогова Геннадий Друзенко сообщил, что сейчас открыто 114 тысяч уголовных дел относительно самовольного оставления части.

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