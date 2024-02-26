Мобилизация в Украине продолжается, и судя по новым законопроектам, только усиливается.

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №10449, но второе чтение, запланированное на 21 февраля, не состоялось. Именно поэтому мобилизация в Украине 2024 пока еще проходит по-старому, согласно с действующим законодательством. Если законопроект примут, то мобилизация в Украине будет усилена.

Будет ли всеобщая мобилизация в марте 2024

На данный момент мобилизация мужчин во время военного положения производится, согласно нормам, прописанным в законодательстве. После того как мужчина получит повестку, он должен пройти ВВК в ТЦК, чтобы выяснить степень своей пригодности к службе. В целом, военнообязанными считаются мужчины:

18-60 лет с боевым опытом;

27-60 лет без боевого опыта;

со статусом "годен" в мирное и военное время;

со статусом "непригоден" в мирное время и "ограниченно годен" в военное время;

со статусом "годен" в военное время и "ограниченно годен" в мирное время;

снятые с воинского учета, если причина снятия уже не актуальна;

исключенные с воинского учета, но не осужденные за особо тяжкие и тяжкие преступления (после добровольного прохождения ВВК).

Также полная мобилизация населения именно среди мужчин будет касаться тех, кто не имеет права на отсрочку. Добровольная мобилизация возможна для военнообязанных мужчин, у которых есть бронь, но они по собственному желанию решили пойти на службу, а также женщин, у которых есть фармацевтическое и медицинское образование.

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Как проходит мобилизация - порядок действий

Если в стране объявляется военное положение и мобилизация - Украина "просит" своих детей в лице мужского населения встать на учет в ТЦК самостоятельно, тем более - после получения повестки.

Сотрудники ТЦК проверят данные военнообязанного, подтвердят или отклонят право на отсрочку, изучив соответствующие документы. Следующий шаг - прохождение ВВК, где определяется степень пригодности мужчины к службе. Для того чтобы пройти комиссию быстрее и эффективнее, необходимо взять с собой справки и документы, подтверждающие наличие хронических заболеваний. То же самое касается инвалидности.

Если в результате обследований ВВК решит, что мужчина годен к службе, ему вручат мобилизационное распоряжение, а затем отправят в центр подготовки, где подготовят к службе, обучат всем необходимым навыкам и перенаправят в воинскую часть. Срок такого обучения составляет 1 месяц и дольше.

Усиленная мобилизация предполагает, что в ряды ВСУ призовут максимально возможное количество мужчин, так как вооруженные силы остро нуждаются в пехоте - нужны именно те люди, которые штурмуют, удерживают позиции, первыми принимают удар.

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