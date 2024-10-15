За месяц, пока новобранец находится в учебном центре, подготовить в совершенстве человека, который, условно говоря, был сварщиком или водителем, невозможно, подчеркнул военный.

Базовая подготовка новобранцев в Украине оставляет желать лучшего – возможно, из-за ее сроков. Об этом рассказал главный сержант воинской части отдельного штурмового батальона "Арей" УДА, старший инструктор Михаил "Кот" Ковпак в интервью УНИАН.

"Откровенно, у нас, в Украине, плохая базовая подготовка. Возможно, из-за ограниченности во времени. Военнослужащий месяц находится в учебном центре. За это время подготовить в совершенстве человека, который, условно говоря, был сварщиком или водителем, невозможно", – пояснил он.

По мнению Ковпака, необходимо прежде всего увеличивать сроки обучения. Однако в основном все зависит от человека.

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"Я постоянно говорю – было бы желание, а все остальное наработаем", – добавил "Кот".

В то же время он отметил, что не сказал бы, что в таких учебных центрах остались рудименты "совка", в частности в отношении к мобилизованным. Кроме того, в его батальоне бойцов учат не по книжкам 1939 года, а учитывая события, которые происходят в нашей стране:

"Я в армии уже 10 лет, поэтому, можно сказать, лично застал, как учили еще при "совке", а сейчас вижу, как ведется современная война. Я лично бывал на штурмах, водил группы, командовал, я все это прекрасно понимаю. Поэтому мы стараемся подготовить бойца так, чтобы он воевал не по "совковым" книжкам".

В то же время, комментируя жалобы некоторых новобранцев о том, что в центрах их не готовят к войне, а заставляют собирать мусор, он ответил, что это, наверное, зависит от командования и руководителей учебных центров.

"Как искоренить? Возможно, их бы разочек выпустить на передок, чтобы они поняли, что нельзя использовать мобилизованных просто как рабочую силу. Как обучение происходит у нас? Утром до обеда занятия, пообедали, потом небольшой отдых, и дальше обучение до вечера. Вечером люди могут поубирать, замести, помыть в помещении, где живут. Но это они делают для себя, никто их не заставляет как в казармах. У нас такое не приветствуется. Как говорит наш комбат: "У нас одна большая семья". Поэтому каждый военнослужащий – это человек, а не рабочая сила", – констатировал главный сержант.

Подготовка новобранцев в Украине

В начале сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что мобилизованные украинцы получают недостаточную подготовку. По его словам, сейчас новобранцы проходят один месяц базовой военной подготовки, а затем от полумесяца до полного месяца – дальнейшую специализированную подготовку перед тем, как их отправляют непосредственно на выполнение военных задач.

Секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко отмечал, что очень много бойцов, когда попадают в воинские части, не имеют подготовки, и командиры воинских частей жалуются на это. Нардеп говорит, что сейчас программа подготовки нормальная, но часто проблема в том, что ее ненормально преподают и делают это неопытные люди.

Издание Financial Times заявляло, что более половины пехотинцев-новобранцев ВСУ погибает или получает ранения в первые дни. Больше всего страдает украинская пехота. Командиры на местах и военные аналитики предупреждают, что мобилизованные не имеют высокой мотивации, психологически и физически неподготовлены, и в результате гибнут с угрожающей скоростью.

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