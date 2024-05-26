Многие военнообязанные мужчины в Украине получили статус инвалида.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину 24.02.2022 некоторые военнообязанные мужчины получили инвалидность 2 группы или третьей. Узнайте, нужно ли проходить медкомиссию, если есть инвалидность, по новым законам.

У кого будут проверять инвалидность 2 группы и 3 группы

Согласно заявлению Минздрава, будут проведены проверки решений МСЭК по инвалидности, установленной мужчинам от 25 до 50 лет, если таковой диагноз был поставлен после начала войны. Это касается всех военнообязанных, кто стал инвалидом с 24 февраля 2022 года по 18 мая 2024 года.

При этом, есть исключения, когда инвалидность подвергаться проверке не будет:

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инвалидность 3 группы и 2 группы установлена в порядке повышения/уменьшения группы инвалидности;

инвалидность установлена также/или по результатам заболеваний, ранений (травм, контузий, увечий), полученных при защите Отечества;

инвалидность установлена при отсутствии конечностей (кистей рук, стоп ног, одного из парных органов);

наличие онкологических заболеваний, интеллектуальных нарушений, психических расстройств, церебрального паралича или паралитического синдрома в связи с инвалидностью с детства.

Нужно ли с инвалидностью проходить ВЛК или осмотр в МСЭК? Нет, на данный момент таких требований к военнообязанным мужчинам не выдвигают.

В каком случае инвалидность дает статус "не годен"

Если у человека поставлен диагноз "инвалидность 1 группы" или любой другой вследствие таких заболеваний как:

активный прогрессирующий туберкулез;

тяжелые формы вирусных гепатитов;

ВИЧ, сопровождающийся инфекционными, паразитарными болезнями;

некоторые онкологические заболевания;

болезни крови и кроветворных органов;

нарушение работы эндокринной системы, диабет, болезни щитовидной железы;

расстройства психики и поведения;

болезни нервной системы;

болезни глаза и придаточного аппарата;

болезни уха;

болезни системы кровообращения;

болезни органов дыхания;

болезни органов пищеварения;

болезни кожи и подкожной клетчатки;

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;

болезни мочеполовой системы;

пороки развития, деформации и хромосомные нарушения.

В таком случае мужчина не годен к службе, и его на данный момент не мобилизуют. Но важно учитывать, что с 18 мая вступил в силу законопроект №10449, который может изменить список заболеваний-аргументов для отсрочки или снятия с воинского учета.

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