Владимир Новосядлый напомнил, что в Украине введено в действие военное положение.

Начальник мобилизационного отделения Дарницкого районного в г. Киеве ТЦК и СП Владимир Новосядлый заяил, что их представители могут вручать повестки военнообязанным гражданам в любом публичном месте, в том числе в спортзалах и кафе.

Он отметил в интервью "Вечернему Киеву", что согласно украинскому законодательству не определено конкретного места вручения повестки.

"Мероприятия по оповещению населения осуществляются и по домашним адресам, по месту работы (есть соответствующие обязанности у руководителей предприятий, учреждений и организаций по выполнению этих мероприятий), да и где угодно", - сказал Новосядлый.

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Он напомнил, что в Украине введено в действие военное положение. По его словам, следует понимать, что среди граждан может ходить кто угодно и иметь любые намерения. Новосядлый отметил, что среди украинцев в гражданской одежде есть наводчики, корректировщики, вражеские информаторы.

"Поэтому проверка правоохранительными органами - это норма, потому что прежде всего это вопрос безопасности. Если этого не делать, то может быть много неприятных последствий", - пояснил он.

Мобилизация в Украине - последние новости

Новый закон о мобилизации будет разрешать предприятиям бронировать самых ценных работников, заплатив за них дополнительный военный сбор, пояснил председатель Комитета ВР по экономическому развитию Дмитрий Наталуха.

В случае принятия новой версии законопроекта о мобилизации, украинцы будут иметь 60 дней, чтобы внести свои данные в электронный кабинет. Об этом сообщил начальник управления прессы и информации Министерства обороны Украины Илларион Павлюк.

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